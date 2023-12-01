Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов

В Таганроге собираются утвердить постановление о генеральном плане города до 2028 года. Сегодня документ пройдет общественные слушания. В нем, среди прочего, указывается, что к 2025 году местные власти хотят установить 242 общественных туалета, то есть по одной уборной на тысячу жителей города.