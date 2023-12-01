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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

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Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов

Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов

1 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI
Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов

В Таганроге откроют 242 общественных туалета

Администрация Таганрога рассчитывает установить в городе больше двух сотен общественных туалетов, следует из постановления о генплане.

В Таганроге собираются утвердить постановление о генеральном плане города до 2028 года. Сегодня документ пройдет общественные слушания. В нем, среди прочего, указывается, что к 2025 году местные власти хотят установить 242 общественных туалета, то есть по одной уборной на тысячу жителей города.

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В генеральном плане Таганрога прописывается, что строить здания и благоустраивать участки необходимо, учитывая размещение будущих общественных туалетов.

В столице региона действует несколько общественных туалетов. Однако жители города регулярно жалуются, что уборные не работают. У некоторых горожан списывались деньги за пользование туалетом, хотя сама кабинка не работала.

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