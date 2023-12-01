Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Таганроге собираются утвердить постановление о генеральном плане города до 2028 года. Сегодня документ пройдет общественные слушания. В нем, среди прочего, указывается, что к 2025 году местные власти хотят установить 242 общественных туалета, то есть по одной уборной на тысячу жителей города.
В генеральном плане Таганрога прописывается, что строить здания и благоустраивать участки необходимо, учитывая размещение будущих общественных туалетов.
В столице региона действует несколько общественных туалетов. Однако жители города регулярно жалуются, что уборные не работают. У некоторых горожан списывались деньги за пользование туалетом, хотя сама кабинка не работала.