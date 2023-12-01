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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:58

Внук врача из Ростова-на-Дону остается в плену ХАМАС

Внук врача из Ростова-на-Дону остается в плену ХАМАС

1 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI
Внук врача-фтизиатра Ирины Татти из Ростова-на-Дону остается в числе заложников ХАМАС, говорится в материале ТАСС.

Напомним, что Татти, а также ее дочь Елена Труфанова и внук Александр попали в плен. Позже женщин удалось освободить, а их родственника все еще удерживают.

Как стало известно, врача и ее семью больше полутора месяцев удерживали в заложниках. Теперь издание написало об освобождении невесты Труфанова.

Ростовского врача Ирину Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС
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«Израильтянка Сапир Коэн прибыла в составе новой группы освобожденных заложников из сектора Газа в Израиль. Ее жених Александр Труфанов остается в качестве заложника в Газе», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации о нем не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что Ирина Татти много лет проработала в Ростове фтизиатром. После выхода на пенсию она переехала к дочери в Израиль.

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