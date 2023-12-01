Внук врача из Ростова-на-Дону остается в плену ХАМАС

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Напомним, что Татти, а также ее дочь Елена Труфанова и внук Александр попали в плен. Позже женщин удалось освободить, а их родственника все еще удерживают.
Как стало известно, врача и ее семью больше полутора месяцев удерживали в заложниках. Теперь издание написало об освобождении невесты Труфанова.
«Израильтянка Сапир Коэн прибыла в составе новой группы освобожденных заложников из сектора Газа в Израиль. Ее жених Александр Труфанов остается в качестве заложника в Газе», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации о нем не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что Ирина Татти много лет проработала в Ростове фтизиатром. После выхода на пенсию она переехала к дочери в Израиль.