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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону

Ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону

1 декабря 2023, 12:55
Фото: rostovgazeta.ru
Ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону
Жители Ростова могут отправить Деду Морозу письмо, ящики для посланий новогоднему волшебнику устанавливают в почтовых отделениях.

Жители Ростова с 1 по 31 декабря смогут отправить свое письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Почтовые ящики для новогодней корреспонденции устанавливают в отделениях почты.

При этом письмо можно отправить не только Деду Морозу, но и его «национальным коллегам».

«Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн», — сообщает «Почта России».

Напомним, с 1 декабря в Ростове-на-Дону начали открываться елочные базары.

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