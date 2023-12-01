Ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Жители Ростова с 1 по 31 декабря смогут отправить свое письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Почтовые ящики для новогодней корреспонденции устанавливают в отделениях почты.
При этом письмо можно отправить не только Деду Морозу, но и его «национальным коллегам».
«Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн», — сообщает «Почта России».
Напомним, с 1 декабря в Ростове-на-Дону начали открываться елочные базары.