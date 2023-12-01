Заключенному дали 25 лет колонии в Ростове после стрельбы по приставам при побеге

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Напомним, что 8 июня 2022 года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где он ударил заточкой сотрудника конвойной службы, а также избил его. В дальнейшем пострадавшему успели оказать медицинскую помощь и он выжил.
Нападавший отнял у сотрудника пистолет и более 10 раз выстрелил по судебным приставам, которые хотели его задержать. На улице у здания суда фигуранта задержали, в тот день никто не погиб.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 350 тысяч рублей.
Добавим, что ранее Костюкова приговорили к 17 годам колонии из-за нескольких серьезных преступлений, в том числе разбой и нападение на людей. Получается, что сейчас к этому сроку добавили еще восемь лет.