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Заключенному дали 25 лет колонии в Ростове после стрельбы по приставам при побеге

Заключенному дали 25 лет колонии в Ростове после стрельбы по приставам при побеге

1 декабря 2023, 07:48
Фото: Пролетарский районный суд
Заключенному дали 25 лет колонии в Ростове после стрельбы по приставам при побеге

Заключенному дали 25 лет колонии в Ростове за стрельбу по приставам при побеге

В Ростове-на-Дону огласили приговор Ивану Костюкову, который пытался совершить побег и напал на конвоиров, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что 8 июня 2022 года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где он ударил заточкой сотрудника конвойной службы, а также избил его. В дальнейшем пострадавшему успели оказать медицинскую помощь и он выжил.

Нападавший отнял у сотрудника пистолет и более 10 раз выстрелил по судебным приставам, которые хотели его задержать. На улице у здания суда фигуранта задержали, в тот день никто не погиб.

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Теперь суд приговорил обвиняемого к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Добавим, что ранее Костюкова приговорили к 17 годам колонии из-за нескольких серьезных преступлений, в том числе разбой и нападение на людей. Получается, что сейчас к этому сроку добавили еще восемь лет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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