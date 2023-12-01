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Posted 30 ноября, 21:42

Published 30 ноября, 21:42

Modified 30 ноября, 21:44

Updated 30 ноября, 21:44

Зеваки мешали ликвидации пожара на «Темернике» в Ростове

Зеваки мешали ликвидации пожара на «Темернике» в Ростове

30 ноября 2023, 21:42
Фото: МВД по РО
Зеваки мешали ликвидации пожара на «Темернике» в Ростове
Ликвидации огня на рынке «Темерник» в Ростове там мешали любопытные местные жители, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

В Ростове продолжается ликвидация пожара на рынке «Темерник». На месте работают больше сотни спасателей, а также сотрудники МВД и ДПС. Последние оцепили территорию, чтобы торговцы, желающие спасти имущество, не мешали тушить пожар и не подвергали себя смертельной опасности.

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Зеваки мешали ликвидации пожара на «Темернике» в Ростове
Видео: МВД / Видео rostovgazeta.ru

Ликвидировать ЧП мешали и зеваки, подошедшие к месту событий из соседних домов. Они снимали происходящее на камеру, мешали работе спасателей и СМИ, — передает корреспондент RostovGazeta: «Многие так и говорили, что пришли посмотреть».

Сейчас площадь, охваченная огнем, составляет 4000 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Ранее в МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове.

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