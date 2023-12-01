Зеваки мешали ликвидации пожара на «Темернике» в Ростове

Posted 30 ноября, 21:42
Published 30 ноября, 21:42
Modified 30 ноября, 21:44
Updated 30 ноября, 21:44
В Ростове продолжается ликвидация пожара на рынке «Темерник». На месте работают больше сотни спасателей, а также сотрудники МВД и ДПС. Последние оцепили территорию, чтобы торговцы, желающие спасти имущество, не мешали тушить пожар и не подвергали себя смертельной опасности.
Ликвидировать ЧП мешали и зеваки, подошедшие к месту событий из соседних домов. Они снимали происходящее на камеру, мешали работе спасателей и СМИ, — передает корреспондент RostovGazeta: «Многие так и говорили, что пришли посмотреть».
Сейчас площадь, охваченная огнем, составляет 4000 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
Ранее в МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове.