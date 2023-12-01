Зеваки мешали ликвидации пожара на «Темернике» в Ростове

В Ростове продолжается ликвидация пожара на рынке «Темерник». На месте работают больше сотни спасателей, а также сотрудники МВД и ДПС. Последние оцепили территорию, чтобы торговцы, желающие спасти имущество, не мешали тушить пожар и не подвергали себя смертельной опасности.