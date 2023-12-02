Алексей Логвиненко наградил ростовчан в преддверии Дня героев Отечества

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Здесь, в преддверии Дня героев Отечества прошли торжественные мероприятия с концертом и патриотической выставкой, в которых приняли участие студенты, сотрудники университета, участники СВО и все те, кто отстаивает интересы нашей Родины на передовой и в тылу. Поздравил ростовчан и глава администрации города Ростова Алексей Логвиненко.
На втором этаже конгресс-холла развернулась художественная выставка Елены Бегмы. Каждая картина, написанная маслом, демонстрировала мужество и героизм защитников Отечества, представляя летопись СВО с первых дней операции.
Было представлено и несколько стендов, созданных руками студентов, с артефактами, собранными на полях СВО.
После ознакомления с экспозицией, действия перенеслись в концертный зал, где с торжественной речью к собравшимся обратился глава администрации города Алексей Логвиненко. Он отметил заслуги бойцов, врачей, волонтеров и всех тех, кто отстаивает интересы нашей Родины.
— В числе этих отважных людей — и участники боевых действий, и герои невидимого фронта. Врачи, водители, добровольцы, деятели культуры. Все, кто в тылу оказывает посильную помощь в борьбе за правду и справедливость. В истории страны и нашего города немало героических страниц. Настоящим образцом беззаветной любви к Родине являются подвиги ветеранов Великой Отечественной войны. Продолжателями ратных дел дедов и прадедов стали ветераны локальных конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии. Многие из них пришли сегодня поддержать своих боевых товарищей, — сказал Алексей Логвиненко.
Во время торжественной части мероприятия, некоторых гостей отметили персонально. Из рук главы Знак отличия «За ратную службу» получил ветеран боевых действий, участник СВО, ростовчанин, гвардии сержант Константин Масанин. На службе он получил тяжелое ранение. За мужество и смелость награжден медалью «За Отвагу». В настоящее время лично участвует в доставке продуктов питания и в розыске пропавших без вести военнослужащих.
По его мнению подобные мероприятия — просто необходимы.
— И дети, и студенты должны понимать важность всего происходящего. Родина и Отчизна, это все что у нас есть и никто кроме нас, не встанет на ее защиту, — поделился Константин.
Он также добавил, что в данный момент активно участвует в доставке продуктов питания на передовую и принимает участие в розыске пропавших без вести военнослужащих.
Отметили и других участников мероприятия. Так благодарность главы Администрации города объявили Вадиму Авдеенко, Хачику Асатряну, Николаю Витохину, Оксане Локаловой, Павлу Марину, Дмитрию Мокрянскому, Сергею Рязанову, Василию Серебрякову, Никите Слинько, Ивану Узун и Кристине Смотровой.
По итогам торжественной части Алексей Логвиненко поблагодарил Героев и пожелал всем собравшимся крепкого здоровья.
— Благодарю каждого, кто честно исполняет свой долг, работает на благо родного города, региона и страны. Герои Отечества — истинный образец мужества, воинской доблести и преданного служения России. Вами гордится не только наш город, но и вся страна, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Спасибо за самоотверженность и смелость! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
К его поздравлению присоединились и лучшие артисты донской столицы. Они исполнили душевные патриотические песни и показали театральные номера.
Добавим, что День героев Отечества имеет более чем вековую традицию, заложенную в российском государстве еще до 1917 года. В этот праздник принято поздравлять георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.