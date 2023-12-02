Алексей Логвиненко наградил ростовчан в преддверии Дня героев Отечества

— И дети, и студенты должны понимать важность всего происходящего. Родина и Отчизна, это все что у нас есть и никто кроме нас, не встанет на ее защиту, — поделился Константин.

Он также добавил, что в данный момент активно участвует в доставке продуктов питания на передовую и принимает участие в розыске пропавших без вести военнослужащих.

Отметили и других участников мероприятия. Так благодарность главы Администрации города объявили Вадиму Авдеенко, Хачику Асатряну, Николаю Витохину, Оксане Локаловой, Павлу Марину, Дмитрию Мокрянскому, Сергею Рязанову, Василию Серебрякову, Никите Слинько, Ивану Узун и Кристине Смотровой.