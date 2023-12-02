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Более 600 жителей Сахалина освоили новую профессию с нацпроектом «Демография»

2 декабря 2023, 10:09
Сахалинская область показывает высокие результаты в реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». С 2019 года более 600 островитян получили новые профессии и успешно трудоустроились по востребованным направлениям. Сейчас обучение проходят свыше 160 человек.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» жителям Сахалинской области предоставляют возможность бесплатно освоить новую профессию с дальнейшим трудоустройством. Сегодня более 160 островитян проходят обучение по востребованным специальностям, в числе которых такие, как повар, бухгалтер, кондитер, парикмахер, застройщик и другие. К процессу привлекли учреждения среднего профессионального образования региона, в том числе Сахалинский техникум сервиса. В рамках обучающего курса опытные педагоги учат слушателей основам дела.

«Жители нашего региона бесплатно проходят обучение по выбранному направлению. На территории Сахалинской области проект реализуется с 2019 года, более 600 жителей уже успешно прошли курсы обучения и реализовали свою карьеру», — отметила региональный координатор Федерального проекта «Содействие занятости» Надежда Морозова.

Группа слушателей по компетенции «Парикмахер» уже приступили к практическим заданиям в техникуме сервиса. Мастера за время образовательной программы научились делать базовые мужские и женские стрижки, прически, окрашивания по разным техникам.

В это же время в соседнем кабинете получают знания группа учащихся по компетенции «Закройщик». Будущие специалисты уже освоили поэтапный и окончательный контроль качества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента, научились выполнять чертежи лекал базовых и модельных конструкций.

По завершении обучения слушателям предстоит сдать экзамен по пройденному материалу. Также граждане получат возможность трудоустройства на предприятия островного региона. Кроме этого, сахалинцы и курильчане могут начать свое дело — для этого им помогут оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя.

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