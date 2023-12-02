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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Донской инфекционный центр присоединят к БСМП Ростова-на-Дону

Донской инфекционный центр присоединят к БСМП Ростова-на-Дону

2 декабря 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Ростовской области проведут реорганизацию «Специализированной клинической инфекционной больницы „Донской инфекционный центр“, говорится в постановлении правительства региона.

Это учреждение присоединят к «Городской больнице скорой медицинской помощи» в Ростове-на-Дону. В результате штатная численность сократится на 102 сотрудника.

Согласно документу, теперь до 1 марта 2024 года необходимо передать в региональный Минздрав передаточный акт. Кроме того, будет решен вопрос с расторжением трудового договора с руководителем инфекционного центра.

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Добавим, что постановление уже подписал губернатор Василий Голубев.

Ранее жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здравоохранение#Минздрав#Василий Голубев
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