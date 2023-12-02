Донской инфекционный центр присоединят к БСМП Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Это учреждение присоединят к «Городской больнице скорой медицинской помощи» в Ростове-на-Дону. В результате штатная численность сократится на 102 сотрудника.
Согласно документу, теперь до 1 марта 2024 года необходимо передать в региональный Минздрав передаточный акт. Кроме того, будет решен вопрос с расторжением трудового договора с руководителем инфекционного центра.
Добавим, что постановление уже подписал губернатор Василий Голубев.
Ранее жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.