Дополнительные поезда появятся из Ростова в Симферополь

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Дополнительный поезд будет состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из столицы он отправится 25, 26 декабря и 12 января в 00.55.
В пункт назначения состав прибудет на следующий день. Из Симферополя он отправится 23 и 24 декабря, а также 10 января.
«Поезд проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань», — уточнили в компании. О стоимости билетов пока информации нет.
Ранее ростовский фирменный поезд «Атаман Платов» из-за урагана застрял на берегу моря. Материал на эту тему читайте по ссылке.