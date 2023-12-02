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Published Сегодня, 10:09

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Дополнительные поезда появятся из Ростова в Симферополь

Дополнительные поезда появятся из Ростова в Симферополь

2 декабря 2023, 10:09
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону будут останавливаться поезда, которые пустят из Москвы в Симферополь, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

Дополнительный поезд будет состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из столицы он отправится 25, 26 декабря и 12 января в 00.55.

В пункт назначения состав прибудет на следующий день. Из Симферополя он отправится 23 и 24 декабря, а также 10 января.

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«Поезд проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань», — уточнили в компании. О стоимости билетов пока информации нет.

Ранее ростовский фирменный поезд «Атаман Платов» из-за урагана застрял на берегу моря. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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