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Published Сегодня, 17:39

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Дорожные работы парализовали движение на трассе М-4 в Ростовской области

Дорожные работы парализовали движение на трассе М-4 в Ростовской области

2 декабря 2023, 17:39
Фото: Midjourney
Дорожные работы парализовали движение на трассе М-4 в Ростовской области
В Ростовской области дорожные работы на двух участках трассы М-4 «Дон» спровоцировали многокилометровые пробки, сведения появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером субботы, 2 декабря, в Ростовской области сразу на двух участках М-4 «Дон» возникли многокилометровые пробки. Заторы наблюдаются как с 1001-го по 1004-й километры М-4 «Дон» в районе Краснокутского сельского поселения, так и примерно на 15 километрах трассы с 926-го по 938-й километры М-4 в Каменске-Шахтинском с учетом перекрытия моста через Северский Донец и объезда через город или Старую Станицу. На то, чтобы проехать пробки, автомобилистам придется потратить около получаса.

Фото: Яндекс Карты

Согласно данным карт, причиной затора стали дорожные работы, а потому автомобилистам следует учесть обстановку на трассе для расчета времени в пути.

Затор в 5 километров парализовал движение на трассе М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского
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Ранее ДТП стало причиной 34-километровой пробки на М-4 «Дон», остановив движение на трассе почти на два часа.

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