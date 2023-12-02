Дорожные работы парализовали движение на трассе М-4 в Ростовской области

Вечером субботы, 2 декабря, в Ростовской области сразу на двух участках М-4 «Дон» возникли многокилометровые пробки. Заторы наблюдаются как с 1001-го по 1004-й километры М-4 «Дон» в районе Краснокутского сельского поселения, так и примерно на 15 километрах трассы с 926-го по 938-й километры М-4 в Каменске-Шахтинском с учетом перекрытия моста через Северский Донец и объезда через город или Старую Станицу. На то, чтобы проехать пробки, автомобилистам придется потратить около получаса.