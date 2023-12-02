Губернатор назвал цели подготовки кадров по экономике океана в кампусе «СахалинTech»

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:21
Запуск направления поддержал Валерий Лимаренко.
В октябре 2023 года в Южно-Сахалинске состоялась первая стратегическая сессия, на которой проектировали работу, связанную с энергетической отраслью. По итогам совещаний разработали заявку на создание передовой инженерной школы: защита проекта состоится в ближайшее время. На сегодняшний день разработка образовательных программ продолжается, и один из акцентов связан с направлением «Экономика океана». Основной повесткой очередного обсуждения стали вопросы по обеспечению кадров: представители власти, научного сообщества и бизнеса говорили о том, какие нужны специалисты в рыбопромышленной отрасли, какого уровня и в каком количестве. В новом кампусе Сахалинского государственного университета планируют готовить специалистов для рыбопромышленной отрасли, проектов марикультуры и карбонового полигона.
«Экономика океана — одна из четырех составляющих нового механизма вуза. В перспективе у Сахалинской области появление двух глубоководных портов. Это даст островам новые производства и дополнительный рынок логистических услуг. Потребуются тысячи новых кадров, потому что это не только порты. Это полное обслуживание транспортного логистического коридора. Там существуют экономика и финансы, страхование, конкретный бизнес по торговле. Появится новая площадка у рыбопромышленников. Им нужны инженеры, управленцы, биотехнологи. Такие квалификации сахалинским студентам не присваивают в рамках специальности „Экология и природопользование“, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По мнению модератора стратегической сессии, профессора Московской школы управления Сколково, заместителя председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрея Волкова, дискуссия помогла вывести из абстрактных схем конкретные этапы дальнейшей работы.
«Уже видны грядущие последствия: какое оборудование покупаем, каких людей приглашаем, как назначаем на должности, как отбираем студентов, кому сколько платим. То, что называется механикой университета, радикально меняется» — поделился модератор Андрей Волков.
Работа участников стратсессии продолжается в нескольких группах, каждая из которых занимается своей областью. В их числе: «Энергетика: реализация научно-технологической повестки», «Экономика океана: образовательная программа университета, „Экономика океана: научно-технологическая повестка региона, „Развитие транспортно-логистического комплекса макрорегиона“, „Социокультурное пространство кампуса „СахалинTech“/АТР“. По итогам сессии разработана система социокультурного проектирования пространств кампуса СахГУ для взаимодействия бизнеса, образования и науки в целях решения вопросов обеспечения кадрами ведущих предприятий области. Также создана дорожная карта по обеспечению кадрами энергетического комплекса региона в рамках кампуса „СахалинTech“.