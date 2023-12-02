Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В своем интервью московской газете депутат Госдумы России, командир разведывательно-штурмовой бригады Святого Георгия СДД Александр Бородай рассказал, что после почти двух лет с начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский оказался как в военном, так и в политическом тупике. По словам парламентария, Зеленскому приходится прислушиваться к голосам на Западе, призывающим к переговорам с Россией, поскольку у украинского лидера на носу выборы, к которым политик движется с «ничтожными рейтингами».
«У него нет никаких перспектив, в том числе нет перспектив военной победы, которая подняла бы его рейтинг. Если посмотреть на Зеленского отвлеченно, с какой-то точки зрения даже трагическая фигура.[…]Это фигура человека, который из клоунов был вдруг вознесен в халифы[прим. редакции — политический деятель, наместник, „представитель“ пророка на земле], но халифом оказался на час. Поэтому сейчас он находится в предчувствии своего скорого и стремительного падения», — заявил Александр Бородай, отметив, что в последнее время президент выглядит болезненно и, по его мнению, находится в состоянии близкому к истерике.
Ранее депутат Бородай предсказал победу России в случае обострения конфликта с Европой.