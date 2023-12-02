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Казачья бригада «Дон» заявила об освобождении Марьинки во время СВО

Казачья бригада «Дон» заявила об освобождении Марьинки во время СВО

2 декабря 2023, 08:49
Фото: 1MI
Российским войскам во время проведения спецоперации удалось освободить город Марьинка, сообщает казачья бригада «Дон».
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СВО

По информации казачьей бригады, это позволяет говорить об интенсивном продвижении фронта. А задействованные российские беспилотники продолжают успешно выполнять задачи.

«Ситуация на Херсонском направлении остается напряженной. Российские войска наносят поражения живой силе противника на обоих берегах Днепра, в течение ночи операторы БПЛА потопили еще две лодки ВСУ», — говорится в публикации.

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Отмечается, что на нескольких направлениях ВС РФ продолжают продвигаться вперед.

Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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