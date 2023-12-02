Казачья бригада «Дон» заявила об освобождении Марьинки во время СВО

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
По информации казачьей бригады, это позволяет говорить об интенсивном продвижении фронта. А задействованные российские беспилотники продолжают успешно выполнять задачи.
«Ситуация на Херсонском направлении остается напряженной. Российские войска наносят поражения живой силе противника на обоих берегах Днепра, в течение ночи операторы БПЛА потопили еще две лодки ВСУ», — говорится в публикации.
Отмечается, что на нескольких направлениях ВС РФ продолжают продвигаться вперед.
Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.