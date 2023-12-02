Мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Недавно индийские ученые представили прогноз, согласно которому в начале 2024 года жителям Земли следует готовиться к мощной солнечной буре.
Явление начнется после новогодних праздников и будет способно вызвать перебои в работе интернета, в том числе отключить его повсеместно. Этот сценарий станет возможным из-за череды сильнейших вспышек на Солнце, которые вызваны фазой «солнечного максимума» — периода, когда на звезде появляются темные пятна, выбрасывающие в космос колоссальное количество энергии. Эта фаза будет сопровождаться сильными магнитными бурями, способными повредить спутники и «выключить» интернет.
Однако, следует заметить, что прогнозы индийских ученых и НАСА разнятся, так американские исследователи прогнозируют пик солнечной активности в конце 2025 года.
Пока индийский физик из Центра передового опыта в области космических наук IISER в Калькутте Дибьенду Нанди предсказывает, что это событие произойдет уже в начале 2024 года и вызовет перебои в работе средств связи. И хотя жители Земли могут остаться без интернета, на пике бурь в небе возникнет сияние, подобное тому, что дончане видели в начале ноября.