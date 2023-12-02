Мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года

Пока индийский физик из Центра передового опыта в области космических наук IISER в Калькутте Дибьенду Нанди предсказывает, что это событие произойдет уже в начале 2024 года и вызовет перебои в работе средств связи. И хотя жители Земли могут остаться без интернета, на пике бурь в небе возникнет сияние, подобное тому, что дончане видели в начале ноября.