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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года

Мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года

2 декабря 2023, 14:38
Фото: Midjourney
Мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года
Ростовская область и другие регионы России могут остаться без интернета из-за мощной солнечной бури в начале следующего года, об этом сообщил портал «Новые известия».

Недавно индийские ученые представили прогноз, согласно которому в начале 2024 года жителям Земли следует готовиться к мощной солнечной буре.

Явление начнется после новогодних праздников и будет способно вызвать перебои в работе интернета, в том числе отключить его повсеместно. Этот сценарий станет возможным из-за череды сильнейших вспышек на Солнце, которые вызваны фазой «солнечного максимума» — периода, когда на звезде появляются темные пятна, выбрасывающие в космос колоссальное количество энергии. Эта фаза будет сопровождаться сильными магнитными бурями, способными повредить спутники и «выключить» интернет.

Однако, следует заметить, что прогнозы индийских ученых и НАСА разнятся, так американские исследователи прогнозируют пик солнечной активности в конце 2025 года.

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Пока индийский физик из Центра передового опыта в области космических наук IISER в Калькутте Дибьенду Нанди предсказывает, что это событие произойдет уже в начале 2024 года и вызовет перебои в работе средств связи. И хотя жители Земли могут остаться без интернета, на пике бурь в небе возникнет сияние, подобное тому, что дончане видели в начале ноября.

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