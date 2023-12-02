МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт

Что касается фото, требования тоже стали достаточно строгими — улыбаться на изображении запрещено, а выражение лица должно остаться нейтральным. Кроме того, запрещены фотографии с закрытым полностью или частично лицом, в том числе покрытие головы из религиозных соображений, нельзя надевать для фото модные платки, головные уборы и даже очки, если линзы дают блики или оправа скрывает глаза.