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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт

МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт

2 декабря 2023, 15:09
Фото: 1MI
МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт
В Ростовской области назвали требования к анкете для получения загранпаспорта, теперь нельзя улыбаться и носить платки, об этом сообщил портал «Новые известия».

В пятницу, 1 декабря, портал «Новые известия» объявил, что в МВД для жителей Ростовской области и других регионов ввели новые требования к анкете для оформления загранпаспорта.

Теперь россиянам нельзя прикреплять к анкете фотографии с улыбками, если же требование будет нарушено — ведомство оставляет за собой право отказать заявителю в загранпаспорте.

Кроме того, в анкете будущих обладателей паспортов просят уточнить общую информацию о себе: ФИО, возраст, место прописки и фактического проживания, сведения о трудоустройстве, контактные данные и вместе с этим россиян попросят уточнить, чем они занимались последние 10 лет.

Вместе с этим в анкете необходимо будет указать, не подозревают или не обвиняют ли заявителя в преступлениях, есть ли долги или другие обстоятельства, не позволяющие покинуть территорию России.

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Что касается фото, требования тоже стали достаточно строгими — улыбаться на изображении запрещено, а выражение лица должно остаться нейтральным. Кроме того, запрещены фотографии с закрытым полностью или частично лицом, в том числе покрытие головы из религиозных соображений, нельзя надевать для фото модные платки, головные уборы и даже очки, если линзы дают блики или оправа скрывает глаза.

«Полицейские, однако, поясняют: само это фото нужно не для титульной страницы загранпаспорта, а только для личного дела в МВД», — сказано в сообщении.

Кроме того, россиянам, претендующим на получение американской визы, напротив рекомендуют немного улыбаться и выглядеть дружелюбно.

Ранее стало известно, что получение загранпаспорта для дончан станет дороже на 20%.

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