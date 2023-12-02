МВД запретило дончанам улыбаться на фото к анкете на загранпаспорт

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В пятницу, 1 декабря, портал «Новые известия» объявил, что в МВД для жителей Ростовской области и других регионов ввели новые требования к анкете для оформления загранпаспорта.
Теперь россиянам нельзя прикреплять к анкете фотографии с улыбками, если же требование будет нарушено — ведомство оставляет за собой право отказать заявителю в загранпаспорте.
Кроме того, в анкете будущих обладателей паспортов просят уточнить общую информацию о себе: ФИО, возраст, место прописки и фактического проживания, сведения о трудоустройстве, контактные данные и вместе с этим россиян попросят уточнить, чем они занимались последние 10 лет.
Вместе с этим в анкете необходимо будет указать, не подозревают или не обвиняют ли заявителя в преступлениях, есть ли долги или другие обстоятельства, не позволяющие покинуть территорию России.
Что касается фото, требования тоже стали достаточно строгими — улыбаться на изображении запрещено, а выражение лица должно остаться нейтральным. Кроме того, запрещены фотографии с закрытым полностью или частично лицом, в том числе покрытие головы из религиозных соображений, нельзя надевать для фото модные платки, головные уборы и даже очки, если линзы дают блики или оправа скрывает глаза.
«Полицейские, однако, поясняют: само это фото нужно не для титульной страницы загранпаспорта, а только для личного дела в МВД», — сказано в сообщении.
Кроме того, россиянам, претендующим на получение американской визы, напротив рекомендуют немного улыбаться и выглядеть дружелюбно.
Ранее стало известно, что получение загранпаспорта для дончан станет дороже на 20%.