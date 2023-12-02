Новые пункты оплаты появятся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Исполнителю нужно будет предоставить оборудование и программное обеспечение системы взимания платы, а также провести пуско-наладочные работы. Речь идет об участке с 777 по 933 километры трассы.
Пункты оплаты появятся на 803 и 911 километрах дороги. Начальная цена контракта составляет 260,2 миллиона рублей, подрядчика выберут 15 января.
Добавим, что заказчиком выступает компания «Автодор-платные дороги».
Ранее в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам. Материал на эту тему читайте по ссылке.