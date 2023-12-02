Огромный череп мамонта покажут жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:59
Это череп третьего по счету скелета трогонтериевого мамонта, который обнаружили представители музея. Его нашли на территории Таганрогского залива, а раскопки длились несколько лет.
Череп удалось достать в конце 2021 года, после чего в течение двух лет над ним трудились реставраторы. Экспонат оказался очень массивным, поэтому часть работ пришлось проводить на улице.
Пока реставрация не завершилась, но находится на финальном этапе. В том числе предстоит консервация специальным раствором.
Отмечается, что посетители музея получили возможность увидеть череп.
Ранее в Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.