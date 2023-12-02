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Published Сегодня, 06:55

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Огромный черепа мамонта покажут жителям Ростовской области

Огромный череп мамонта покажут жителям Ростовской области

2 декабря 2023, 06:55
Фото: 1MI
Огромный черепа мамонта покажут жителям Ростовской области
В Ростовской области в музее-заповеднике Азова одним из экспонатов стал череп мамонта, говорится в Telegram-канале музея.

Это череп третьего по счету скелета трогонтериевого мамонта, который обнаружили представители музея. Его нашли на территории Таганрогского залива, а раскопки длились несколько лет.

Череп удалось достать в конце 2021 года, после чего в течение двух лет над ним трудились реставраторы. Экспонат оказался очень массивным, поэтому часть работ пришлось проводить на улице.

В Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта
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Пока реставрация не завершилась, но находится на финальном этапе. В том числе предстоит консервация специальным раствором.

Отмечается, что посетители музея получили возможность увидеть череп.

Ранее в Азовском музее посетителям разрешили трогать мамонта. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрогский залив#Раскопки#Музей#Реставрация#Улица#Азовский музей#Азова#Посетители
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