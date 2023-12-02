Ростовчане останутся без телевидения с 4 декабря

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Ограничения необходимы из-за технических работ, которые потребуют отключения оборудования, передающего сигнал. Если испортится погода, то некоторые мероприятия могут отменить.
Без телевидения останутся жители Ростова-на-Дону в начале следующей недели. Работы будут проводиться в понедельник и вторник, 4 и 5 декабря, с 10.35 мск до 17.00.
«Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — уточнили в компании.
Ранее ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины, в том числе он скинул телевизор. Материал на эту тему читайте по ссылке.