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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Ростовчане останутся без телевидения с 4 декабря

Ростовчане останутся без телевидения с 4 декабря

2 декабря 2023, 06:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения телерадиосигнала, которые продлятся два дня, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Ограничения необходимы из-за технических работ, которые потребуют отключения оборудования, передающего сигнал. Если испортится погода, то некоторые мероприятия могут отменить.

Без телевидения останутся жители Ростова-на-Дону в начале следующей недели. Работы будут проводиться в понедельник и вторник, 4 и 5 декабря, с 10.35 мск до 17.00.

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«Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — уточнили в компании.

Ранее ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины, в том числе он скинул телевизор. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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