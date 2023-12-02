Ростовчане отметили первый день зимы запрещенным в регионе фейерверком

«Запускать запрещают, продавать не запрещают…», «Закройте магазины с фейерверками. Запретили фейерверки, но не запретили продавать. Если продают, люди будут покупать и запускать», — с сожалением заметили ростовчане, добавив, что салюты обходятся «хулиганам» гораздо дороже, и штрафы в размере до 1000 рублей не способны никого остановить.