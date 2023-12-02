Ростовчане отметили первый день зимы запрещенным в регионе фейерверком

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Напомним, в минувшую пятницу, 1 декабря, в Ростове вступил в законную силу запрет на использование пиротехники в Ростовской области. Из-за жалоб дончанам разрешили пользоваться только хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня. Нарушение запрета грозит штрафами в размере до одной тысячи рублей и арестом сроком до 15 суток.
Однако уже вечером 1 декабря небе в Ростове озарили вспышки фейерверков, а кварталы встревожил грохот салюта. Telegram-канал «Новости Ростова» поделился видео, на котором видно, как во дворе одного из жилых домов запускают многозалповые салюты.
«Запускать запрещают, продавать не запрещают…», «Закройте магазины с фейерверками. Запретили фейерверки, но не запретили продавать. Если продают, люди будут покупать и запускать», — с сожалением заметили ростовчане, добавив, что салюты обходятся «хулиганам» гораздо дороже, и штрафы в размере до 1000 рублей не способны никого остановить.