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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Ростовчане отметили первый день зимы запрещенным в регионе фейерверком

Ростовчане отметили первый день зимы запрещенным в регионе фейерверком

2 декабря 2023, 18:05
Фото: 1MI
Ростовчане отметили первый день зимы запрещенным в регионе фейерверком
В Ростове жители проигнорировали запрет на запуск пиротехники, вступивший в законную силу 1 декабря, видео поделились местные Telegram-каналы.

Напомним, в минувшую пятницу, 1 декабря, в Ростове вступил в законную силу запрет на использование пиротехники в Ростовской области. Из-за жалоб дончанам разрешили пользоваться только хлопушками, бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня. Нарушение запрета грозит штрафами в размере до одной тысячи рублей и арестом сроком до 15 суток.

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Однако уже вечером 1 декабря небе в Ростове озарили вспышки фейерверков, а кварталы встревожил грохот салюта. Telegram-канал «Новости Ростова» поделился видео, на котором видно, как во дворе одного из жилых домов запускают многозалповые салюты.

Ростовчане отметили первый день зимы запрещенным в регионе фейерверком
Видео: видео: t.me/rostovnews61 / 1MI

«Запускать запрещают, продавать не запрещают…», «Закройте магазины с фейерверками. Запретили фейерверки, но не запретили продавать. Если продают, люди будут покупать и запускать», — с сожалением заметили ростовчане, добавив, что салюты обходятся «хулиганам» гораздо дороже, и штрафы в размере до 1000 рублей не способны никого остановить.

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