Сахалинская область получит федеральное финансирование на поддержку медработников

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Распоряжение о дополнительном финансировании подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, изменения вносятся в приложение к федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в части текущего года. Федеральное правительство перераспределило около 245 млн рублей, чтобы выделить дополнительные деньги 16 субъектам, в том числе Сахалинской области.
«Для решения проблемы дефицита медицинских кадров в сельских и отдаленных районах правительством РФ принято решение о выделении дополнительных средств на развитие программ „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Компенсационные выплаты для врачей составят 2 млн рублей, а для фельдшеров, акушерок и медсестер — 1 млн рублей на Дальнем Востоке. При этом условием получения выплаты является не только переезд специалиста в сельскую местность. На поддержку государства могут рассчитывать выпускники медколледжей и вузов, которые после окончания учебы вернулись работать в населенные пункты Сахалина, где зарегистрированы по месту проживания», — рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Чтобы получить компенсацию, медработнику нужно заключить с лечебным учреждением договор о трудоустройстве на срок не менее 5 лет. В 2023 году на выплаты врачам и медицинскому персоналу в регионах России из федерального бюджета выделили около 6 млрд рублей.
Кроме того, Сахалинская область получит дополнительное финансирование на закупку систем мониторинга глюкозы для детей. Добиться доступности портативных систем для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» поручил президент России Владимир Путин.