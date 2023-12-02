Синоптик Вильфанд заявил об аномальной погоде в декабре в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Он рассказал ТАСС, что декабрь 2023 года будет теплее обычного. Такие условия ожидаются не только в Ростовской области, но и других регионах, в том числе на Кубани, Астраханской и Омской областях.
Добавим, что на следующей неделе начнется похолодание и может выпасть снег. В субботу, 2 декабря, в регионе ожидается дождливая погода, температура составит около 13 градусов. В воскресенье стоит ждать повышения температуры до +16 градусов.
В понедельник столбики термометров покажут около +6 градусов, а также вернется дождливая погода. А со следующего вторника начнется похолодание, после чего выпадет снег.
Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.