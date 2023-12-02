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Синоптик Вильфанд заявил об аномальной погоде в декабре в Ростовской области

Синоптик Вильфанд заявил об аномальной погоде в декабре в Ростовской области

2 декабря 2023, 07:40
Фото: 1MI
В Ростовской области в декабре 2023 года температура воздуха будет выше обычной, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал ТАСС, что декабрь 2023 года будет теплее обычного. Такие условия ожидаются не только в Ростовской области, но и других регионах, в том числе на Кубани, Астраханской и Омской областях.

Добавим, что на следующей неделе начнется похолодание и может выпасть снег. В субботу, 2 декабря, в регионе ожидается дождливая погода, температура составит около 13 градусов. В воскресенье стоит ждать повышения температуры до +16 градусов.

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В понедельник столбики термометров покажут около +6 градусов, а также вернется дождливая погода. А со следующего вторника начнется похолодание, после чего выпадет снег.

Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.

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