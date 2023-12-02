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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:31

Ростовчанам назвали наказание за запуск фейерверков

Стало известно, как будут наказывать за запуск фейерверков в Ростовской области

2 декабря 2023, 10:26
Фото: 1MI

Ростовчанам назвали наказание за запуск фейерверков

В Ростовской области могут оштрафовать за запуск фейерверков, которые сейчас запрещены, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Напомним, что ограничения в регионе ввели с 1 декабря 2023 года по 1 марта. Исключением являются хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

По информации управления, за использование пиротехники положена административная ответственность по статье о мелком хулиганстве. Наказанием является штраф до 1 тысячи рублей или до 15 суток ареста.

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Управление уточнило, что за нарушение правил эксплуатации фейерверков, предусмотрены различные виды ответственности, вплоть до уголовной.

Если был причинен вред имуществу, то придется его возместить. Если произошел пожар или пострадал человек, то штраф составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Если человек получил серьезные ранения или погиб, то положена уголовная ответственность. Максимальное наказание составляет пять лет заключения.

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