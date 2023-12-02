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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове

Стало известно, когда восстановят рынок «Темерник» после пожара в Ростове

2 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону к весне планируется восстановить сгоревшие на рынке «Темерник» павильоны, пишут СМИ.

Директор рынка Шамиль Карабашев рассказал Donday, что поврежденные огнем павильоны должны снова заработать весной. Точная сумма ущерба пока не определена.

«Она может составить несколько десятков миллионов рублей. Вначале нужно расчистить территорию от сгоревших киосков и различных фрагментов. После этого мы приобретем новые контейнеры и установим», — рассказал собеседник.

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Отмечается, что предприниматели временно будут работать в другом месте. Речь идет о рынке «Первый Темер».

Напомним, что крупный пожар произошел в конце ноября, рынок загорелся на площади четыре тысячи квадратных метров.

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