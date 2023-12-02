Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря

В понедельник, 4 декабря, электричества не будет на улицах Варфоломеева, Филимоновская, Малюгиной. Также это касается улиц Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова.