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Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря

Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря

2 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале зимы ожидаются отключения света, которые коснутся несколько тысяч местных жителей, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 4 декабря, электричества не будет на улицах Варфоломеева, Филимоновская, Малюгиной. Также это касается улиц Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова.

Во вторник ограничения введут по улицам 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Кроме того, это затронет улицы Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, переулки Столярный, Бакинский и проспект Шолохова.

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В среду обесточат улицы Таганрогская, Турмалиновская и проспект Нагибина. В четверг свет выключат по улицам Красных Партизан, Каменогорская, Пахотная, в переулках Кузнецкстроевский и Таллинский.

В пятницу электричества не будет на проспекте Коммунистический.

Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.

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