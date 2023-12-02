Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:54
В понедельник, 4 декабря, электричества не будет на улицах Варфоломеева, Филимоновская, Малюгиной. Также это касается улиц Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова.
Во вторник ограничения введут по улицам 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Кроме того, это затронет улицы Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, переулки Столярный, Бакинский и проспект Шолохова.
В среду обесточат улицы Таганрогская, Турмалиновская и проспект Нагибина. В четверг свет выключат по улицам Красных Партизан, Каменогорская, Пахотная, в переулках Кузнецкстроевский и Таллинский.
В пятницу электричества не будет на проспекте Коммунистический.
Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.