Ученики школы №10 в Сальске будут заниматься физкультурой в обновленном спортзале

«Наш терминал считает помощь городу своей важной задачей и всегда стремится поддерживать социальные инициативы. Это уже не первый наш проект — в прошлом году мы провели для жителей фестиваль с концертом и мастер-классом по преобразованию городских пространств и созданию малых архитектурных форм. И, конечно, мы уделяем особое внимание детям. Надеемся, что новый спортзал привлечет больше учеников к занятиям спортом, поможет привить им культуру здорового образа жизни и будет способствовать гармоничному развитию молодого поколения».