Ученики школы №10 в Сальске будут заниматься физкультурой в обновленном спортзале

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В этом году при поддержке предприятия в учебном заведении обновили пространство для занятий спортом. Школьники получили возможность комфортно и безопасно проводить командные игры, а также групповые и индивидуальные занятия со специальным инвентарем.
Инициатива реализована в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В обновленном спортивном зале отремонтировали пол, нанесли разметку, провели необходимые отделочные работы, покрасили стены. Для школьников здесь организовали «День здоровья» — большой марафон активных игр с вручением памятных подарков.
Виталий Черевко, генеральный директор «Газпромнефть — Битумный терминал Юг»(предприятия «Газпромнефть — Битумные материалы»):
«Наш терминал считает помощь городу своей важной задачей и всегда стремится поддерживать социальные инициативы. Это уже не первый наш проект — в прошлом году мы провели для жителей фестиваль с концертом и мастер-классом по преобразованию городских пространств и созданию малых архитектурных форм. И, конечно, мы уделяем особое внимание детям. Надеемся, что новый спортзал привлечет больше учеников к занятиям спортом, поможет привить им культуру здорового образа жизни и будет способствовать гармоничному развитию молодого поколения».
Максим Романенко, директор школы №10:
«Чтобы обеспечить детям качественное образование, нужно многое, но в первую очередь их надо заинтересовать, создать особенную атмосферу, в которой хочется находиться. И это зависит не только от мастерства педагогов. Мы стремимся развивать нашу школу во всех отношениях, поэтому для нас важно сотрудничество с предприятиями. Их поддержка позволяет в первую очередь сформировать привлекательную для детей среду, которая мотивирует их учиться лучше и достигать новых высот».
В следующем году школе №10 исполнится 100 лет. Многие ее ученики — лауреаты областных олимпиад. Также школа воспитала призера мировых чемпионатов по академической гребле — Елену Орябинскую.
СПРАВКА
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.
В Сальске расположен «Газпромнефть — Битумный терминал Юг» — предприятие «Газпромнефть — Битумные материалы». Это высокотехнологичный элемент логистики на юге России, который позволяет обеспечить современными битумными материалами потребителей Южного Федерального округа.