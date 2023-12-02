В Ростове готовят улицы к Новому году, а на М-4 установят новые пункты оплаты проезда

Победителю конкурса необходимо поставить заказчику «Автодор — платные дороги» оборудование и ПО, которые позволят собирать плату за проезд с автомобилистов, кроме того, в контракт включили и установку оборудования для последующей эксплуатации. Пункты появятся в районе 803-го и 911-го километров трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.