В Ростове готовят улицы к Новому году, а на М-4 установят новые пункты оплаты проезда

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Published Сегодня, 16:39
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Днем 2 декабря Следственное управление СК РФ по Ростовской области объявило, что пожилая дончанка стала жертвой убийства, в котором подозревают ее же сиделку.
По предварительной информации, 34-летняя жительница Каменского района находилась в доме своей 88-летней парализованной нанимательницы, за которой осуществляла уход, и выпила лишнего. Под действием алкоголя женщина подошла к пенсионерке и заколола ее многочисленными ударами ножа.
Сейчас подозреваемая находится под стражей, в результате допроса фигурант уголовного дела призналась в содеянном, однако следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, чтобы восстановить картину произошедшего.
Важной новостью дня стало начало работ по подготовке к Новому году в Ростове-на-Дону. Корреспондент RostovGazeta рассказал, что на площади перед входом в парк имени Максима Горького со стороны улицы Большой Садовой начали установку праздничной ели.
Сейчас шестеро рабочих заняты строительство усиленного каркаса, который позволит ели устоять даже под порывами ветра. Аналогичная ель должна появиться и на площади Советов.
Власти уточняют, что установку декораций к празднованию наступающего 2024 года закончат к 20 декабря.
Еще одной значимой новостью стал конкурс для выбора подрядчика, который сможет организовать пункт сбора платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон».
Победителю конкурса необходимо поставить заказчику «Автодор — платные дороги» оборудование и ПО, которые позволят собирать плату за проезд с автомобилистов, кроме того, в контракт включили и установку оборудования для последующей эксплуатации. Пункты появятся в районе 803-го и 911-го километров трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Стоимость контракта составила 260,2 миллиона рублей. Победителя тендера объявят 15 января.