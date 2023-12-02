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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Ростове готовят улицы к Новому году, а на М-4 установят новые пункты оплаты проезда

В Ростове готовят улицы к Новому году, а на М-4 установят новые пункты оплаты проезда

2 декабря 2023, 16:39
Фото: Midjourney
В Ростове готовят улицы к Новому году, а на М-4 установят новые пункты оплаты проезда
В Ростовской области появятся новые пункты оплаты проезда по М-4 «Дон», пока в Ростове готовятся к Новому году, а донские следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки от рук собственной сиделки.

Особый уход

Днем 2 декабря Следственное управление СК РФ по Ростовской области объявило, что пожилая дончанка стала жертвой убийства, в котором подозревают ее же сиделку.

По предварительной информации, 34-летняя жительница Каменского района находилась в доме своей 88-летней парализованной нанимательницы, за которой осуществляла уход, и выпила лишнего. Под действием алкоголя женщина подошла к пенсионерке и заколола ее многочисленными ударами ножа.

Фото: 1MI

Сейчас подозреваемая находится под стражей, в результате допроса фигурант уголовного дела призналась в содеянном, однако следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, чтобы восстановить картину произошедшего.

Новогодние хлопоты

Важной новостью дня стало начало работ по подготовке к Новому году в Ростове-на-Дону. Корреспондент RostovGazeta рассказал, что на площади перед входом в парк имени Максима Горького со стороны улицы Большой Садовой начали установку праздничной ели.

В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж
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Сейчас шестеро рабочих заняты строительство усиленного каркаса, который позволит ели устоять даже под порывами ветра. Аналогичная ель должна появиться и на площади Советов.

Власти уточняют, что установку декораций к празднованию наступающего 2024 года закончат к 20 декабря.

Платный проезд

Еще одной значимой новостью стал конкурс для выбора подрядчика, который сможет организовать пункт сбора платы за проезд по участку трассы М-4 «Дон».

Фото: rostovgazeta.ru

Победителю конкурса необходимо поставить заказчику «Автодор — платные дороги» оборудование и ПО, которые позволят собирать плату за проезд с автомобилистов, кроме того, в контракт включили и установку оборудования для последующей эксплуатации. Пункты появятся в районе 803-го и 911-го километров трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Стоимость контракта составила 260,2 миллиона рублей. Победителя тендера объявят 15 января.

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