В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей

Согласно экономическому обоснованию стоимости работ, подрядчику предстоит заделывать ямы и другие дефекты асфальтобетонной смесью, однако наряд-задания в документах не было, поэтому объем работ и улицы уточнить не удалось. В дирекции добавили, что выполнить работы необходимо в срок по 1 августа 2024 года. Стоимость работ оценили в 10 миллионов рублей.