В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В пятницу, 1 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявила электронной аукцион, чтобы найти подрядчика, готового взять на себя работы по устранению деформаций и повреждений асфальта на городских дорогах.
Согласно экономическому обоснованию стоимости работ, подрядчику предстоит заделывать ямы и другие дефекты асфальтобетонной смесью, однако наряд-задания в документах не было, поэтому объем работ и улицы уточнить не удалось. В дирекции добавили, что выполнить работы необходимо в срок по 1 августа 2024 года. Стоимость работ оценили в 10 миллионов рублей.
Подать заявку на участие в аукционе возможно до 11 декабря, победителя выберут на следующий день.
Ранее на устранение выбоин и ям в Ростове выделили всего два миллиона рублей.