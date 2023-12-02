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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей

В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей

2 декабря 2023, 13:04
Фото: 1MI
В Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей
В Ростове потратят 10 миллионов рублей на устранение дефектов асфальта на дорогах, данные об этом появились на портале госзакупок.

В пятницу, 1 декабря, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявила электронной аукцион, чтобы найти подрядчика, готового взять на себя работы по устранению деформаций и повреждений асфальта на городских дорогах.

Согласно экономическому обоснованию стоимости работ, подрядчику предстоит заделывать ямы и другие дефекты асфальтобетонной смесью, однако наряд-задания в документах не было, поэтому объем работ и улицы уточнить не удалось. В дирекции добавили, что выполнить работы необходимо в срок по 1 августа 2024 года. Стоимость работ оценили в 10 миллионов рублей.

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Подать заявку на участие в аукционе возможно до 11 декабря, победителя выберут на следующий день.

Ранее на устранение выбоин и ям в Ростове выделили всего два миллиона рублей.

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