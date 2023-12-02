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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж

В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж

2 декабря 2023, 13:25
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж

В Ростове рабочие начали возводить центральную ель у парка Горького

В Ростове рабочие занялись установкой центральной городской ели у парка имени Максима Горького, фото поделился корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 2 декабря, в центре Ростова-на-Дону начались работы по установке новогоднего декора. Корреспондент RostovGazeta побывал на улице Большой Садовой, где дали старт работам по установке новогодних декораций и елей.

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Работы на участке ведутся даже в выходные
Фото: rostovgazeta.ru

Первой на очереди стала центральная ель, которая появится перед памятником Владимиру Ленину у южного входа в парк имени Максима Горького со стороны переулка Соборного. Сейчас рабочие ставят усиленное основание для каркаса будущей ели, в работах задействованы шесть человек.

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Ранее власти сообщили, что в этом году парк Горького и площадь Советов украсят новые праздничные ели высотой с семиэтажный дом. Завершение установки декораций к Новому году запланировано на 20 декабря.

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