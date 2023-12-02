В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В субботу, 2 декабря, в центре Ростова-на-Дону начались работы по установке новогоднего декора. Корреспондент RostovGazeta побывал на улице Большой Садовой, где дали старт работам по установке новогодних декораций и елей.
Первой на очереди стала центральная ель, которая появится перед памятником Владимиру Ленину у южного входа в парк имени Максима Горького со стороны переулка Соборного. Сейчас рабочие ставят усиленное основание для каркаса будущей ели, в работах задействованы шесть человек.
Ранее власти сообщили, что в этом году парк Горького и площадь Советов украсят новые праздничные ели высотой с семиэтажный дом. Завершение установки декораций к Новому году запланировано на 20 декабря.