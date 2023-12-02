В Ростове начали установку главной ели перед парком Горького: фоторепортаж

Первой на очереди стала центральная ель, которая появится перед памятником Владимиру Ленину у южного входа в парк имени Максима Горького со стороны переулка Соборного. Сейчас рабочие ставят усиленное основание для каркаса будущей ели, в работах задействованы шесть человек.