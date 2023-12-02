В Ростове под застройку продают участок в районе Кумженской рощи

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В пятницу, 1 декабря, одно из агентств опубликовало объявление о продаже крупного участка земли на улице Кумженской в Железнодорожном районе Ростова. Площадь участка, расположенного в зоне индивидуальной жилой застройки, составляет 20,5 гектара. Ранее стоимость участка оценили в 110 миллионов рублей, однако продавец сделал скидку и просит за землю только 90 миллионов. Согласно съемкам со спутника и картам, участок находится рядом с рыбоводными прудами неподалеку от Кумженской рощи.
«Участок с расположенными на нем нежилыми зданиями. Зона Ж-1. Коммуникации в наличии: магистральный водовод, газопровод и трансформаторная подстанция», — сообщил продавец.
Ранее в Ростове уже пытались продать этот участок под строительство коттеджей, однако вскоре объявление сняли по неизвестным причинам. В октябре стоимость участка составляла 200 миллионов рублей.