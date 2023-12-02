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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Ростове под застройку продают участок в районе Кумженской рощи

В Ростове под застройку продают участок в районе Кумженской рощи

2 декабря 2023, 14:05
Фото: 1MI
В Ростове под застройку продают участок в районе Кумженской рощи
В Ростове на продажу выставили 20,5 гектара земли за Кумженской рощей, информация об этом появилась на портале бесплатных объявлений.

В пятницу, 1 декабря, одно из агентств опубликовало объявление о продаже крупного участка земли на улице Кумженской в Железнодорожном районе Ростова. Площадь участка, расположенного в зоне индивидуальной жилой застройки, составляет 20,5 гектара. Ранее стоимость участка оценили в 110 миллионов рублей, однако продавец сделал скидку и просит за землю только 90 миллионов. Согласно съемкам со спутника и картам, участок находится рядом с рыбоводными прудами неподалеку от Кумженской рощи.

Фото: Авито

«Участок с расположенными на нем нежилыми зданиями. Зона Ж-1. Коммуникации в наличии: магистральный водовод, газопровод и трансформаторная подстанция», — сообщил продавец.

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Ранее в Ростове уже пытались продать этот участок под строительство коттеджей, однако вскоре объявление сняли по неизвестным причинам. В октябре стоимость участка составляла 200 миллионов рублей.

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