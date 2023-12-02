В Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Напомним, вечером 30 ноября в Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнул огромный пожар. За считанные часы площадь возгорания увеличилась в 10 раз с 400 до четырех тысяч квадратных метров, чему способствовали взрывы баллонов с газом, пиротехники, а также иные легковоспламеняющиеся материалы, хранящиеся в павильонах вещевого рынка «Темерник». На тушение огня потребовалось около 10 часов.
После завершения работ по ликвидации огня Роспотребнадзор поручил Центру гигиены отобрать пробы воздуха в районе рынка, чтобы выяснить, как пожар повлиял на состояние окружающей среды. Уже 1 декабря стали известны результаты анализа воздуха на содержание химических примесей и концентрацию загрязняющих веществ вроде оксида углерода, диоксидов азота и серы, аммиака и других соединений.
В Центре гигиены и эпидемиологии заявили, что допустимые показатели концентрации загрязняющих веществ в жилом районе не превышены, однако ведомство все равно продолжит следить за ситуацией в районе рынка.
Ранее ученые выяснили, как отсутствие деревьев на территории Ростова может повлиять на население.