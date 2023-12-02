В Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»

Напомним, вечером 30 ноября в Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнул огромный пожар. За считанные часы площадь возгорания увеличилась в 10 раз с 400 до четырех тысяч квадратных метров, чему способствовали взрывы баллонов с газом, пиротехники, а также иные легковоспламеняющиеся материалы, хранящиеся в павильонах вещевого рынка «Темерник». На тушение огня потребовалось около 10 часов.