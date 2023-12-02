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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

В Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»

В Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»

2 декабря 2023, 12:42
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»
В Ростове проверили состояние воздуха после масштабного пожара на рынке «Темерник» 30 ноября, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ростовской области.

Напомним, вечером 30 ноября в Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнул огромный пожар. За считанные часы площадь возгорания увеличилась в 10 раз с 400 до четырех тысяч квадратных метров, чему способствовали взрывы баллонов с газом, пиротехники, а также иные легковоспламеняющиеся материалы, хранящиеся в павильонах вещевого рынка «Темерник». На тушение огня потребовалось около 10 часов.

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После завершения работ по ликвидации огня Роспотребнадзор поручил Центру гигиены отобрать пробы воздуха в районе рынка, чтобы выяснить, как пожар повлиял на состояние окружающей среды. Уже 1 декабря стали известны результаты анализа воздуха на содержание химических примесей и концентрацию загрязняющих веществ вроде оксида углерода, диоксидов азота и серы, аммиака и других соединений.

В Центре гигиены и эпидемиологии заявили, что допустимые показатели концентрации загрязняющих веществ в жилом районе не превышены, однако ведомство все равно продолжит следить за ситуацией в районе рынка.

Ранее ученые выяснили, как отсутствие деревьев на территории Ростова может повлиять на население.

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