В Ростовской области может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В субботу, 2 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в текущем году прирост ипотечных портфелей превысил отметку в 3,5 триллиона рублей. В связи с этим в Кабмине РФ решили увеличить размер первоначального взноса по семейной и льготной ипотеке.
«Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.
Вместе с этим замглавы Минстроя Никита Стасишин объявил, что власти ожидают снижение спроса на первичном рынке жилья как раз из-за решений в отношении ипотеки, которые будут приняты в ближайшее время.
В издании отметили, что последний раз минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой повышали в сентябре 2023 года, тогда его увеличили с 15 до 20% от стоимости объекта.
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