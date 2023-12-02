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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

В Ростовской области может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке

В Ростовской области может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке

2 декабря 2023, 11:19
Фото: Midjourney
В Ростовской области может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке
Кабмин РФ рассматривает возможность увеличить сумму первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотек в Ростовской области и других регионах страны, об этом сообщил портал ТАСС.

В субботу, 2 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в текущем году прирост ипотечных портфелей превысил отметку в 3,5 триллиона рублей. В связи с этим в Кабмине РФ решили увеличить размер первоначального взноса по семейной и льготной ипотеке.

«Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.

Двукратный рост ипотеки зафиксирован в Ростовской области в 2023 году
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Вместе с этим замглавы Минстроя Никита Стасишин объявил, что власти ожидают снижение спроса на первичном рынке жилья как раз из-за решений в отношении ипотеки, которые будут приняты в ближайшее время.

В издании отметили, что последний раз минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой повышали в сентябре 2023 года, тогда его увеличили с 15 до 20% от стоимости объекта.

Ранее эксперт объяснил, почему в Ростове взлетели цены на квартиры.

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