В Ростовской области назвали причину роста цен на яйца

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Портале Donnews со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Ольгу Горбанёву рассказал, что в настоящий момент Ростовская области является федеральным лидером по сбору зерна и подсолнечника, а также экспорту продукции агропромышленного комплекса.
Кроме того, Ростовская область входит в пятерку лидеров по производству товарной рыбы, молочной продукции и овощей, а по производству яиц занимает шестое место среди субъектов РФ.
Несмотря на хорошую позицию в рейтинге производства яиц, чиновники отмечают, что с января по октябрь 2023 года удалось произвести только 96,1% яиц от показателей за аналогичный период прошлого года.
«Падение связано с сокращением производства в частном секторе», — объяснила Ольга Горбанёва, добавив, что общий объем произведенной курицами продукции составил более 1,34 миллиарда яиц.
Напомним, ранее замгубернатора Константин Рачаловский объяснил взрывной рост цен на яйца в регионе с их дефицитом и ростом расходов фермеров на содержание хозяйства, а также птичьим гриппом.
Напомним, недавно Ростовстат сообщил, что цены на яйца с декабря 2022 года подскочили на 45%.