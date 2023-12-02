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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Ростовской области назвали причину роста цен на яйца

В Ростовской области назвали причину роста цен на яйца

2 декабря 2023, 11:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области назвали причину роста цен на яйца

В Ростовской области производство яиц сократилось на 3,9%

В Ростовской области нашли причины падения производства яиц, об этом сообщила замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанёва.

Портале Donnews со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Ольгу Горбанёву рассказал, что в настоящий момент Ростовская области является федеральным лидером по сбору зерна и подсолнечника, а также экспорту продукции агропромышленного комплекса.

Кроме того, Ростовская область входит в пятерку лидеров по производству товарной рыбы, молочной продукции и овощей, а по производству яиц занимает шестое место среди субъектов РФ.

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Несмотря на хорошую позицию в рейтинге производства яиц, чиновники отмечают, что с января по октябрь 2023 года удалось произвести только 96,1% яиц от показателей за аналогичный период прошлого года.

«Падение связано с сокращением производства в частном секторе», — объяснила Ольга Горбанёва, добавив, что общий объем произведенной курицами продукции составил более 1,34 миллиарда яиц.

Напомним, ранее замгубернатора Константин Рачаловский объяснил взрывной рост цен на яйца в регионе с их дефицитом и ростом расходов фермеров на содержание хозяйства, а также птичьим гриппом.

Напомним, недавно Ростовстат сообщил, что цены на яйца с декабря 2022 года подскочили на 45%.

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