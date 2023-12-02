В Ростовской области пьяная сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную бабушку

Следователи представили версию, согласно которой 25 ноября молодая сиделка находилась в частном доме в хуторе Старая Станица, когда выпила алкоголь. Неизвестно, что именно спровоцировало агрессию женщины, однако она подошла к своей подопечной, обездвиженной 88-летней пенсионерке, и заколола ее ножом, нанеся множество ударов в шею и туловище. Пенсионерка умерла на месте происшествия.