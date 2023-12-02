В Ростовской области пьяная сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную бабушку

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В субботу, 2 декабря, стало известно, что Следственный отдел по Донецку СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело против 34-летней дончанки из Каменского района. Женщину подозревают в убийстве.
Следователи представили версию, согласно которой 25 ноября молодая сиделка находилась в частном доме в хуторе Старая Станица, когда выпила алкоголь. Неизвестно, что именно спровоцировало агрессию женщины, однако она подошла к своей подопечной, обездвиженной 88-летней пенсионерке, и заколола ее ножом, нанеся множество ударов в шею и туловище. Пенсионерка умерла на месте происшествия.
В ходе допроса дончанка полностью признала вину, ее заключили под стражу, а следователи выясняют обстоятельства трагедии. Также сотрудники следственных органов выяснили, что ранее подозреваемая имела судимость, однако статью уточнять не стали.
Напомним, последний раз подобное произошло в Волгограде в 2019 году, после убийства сиделка сбежала с места преступления.