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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

Власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области

Власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области

2 декабря 2023, 16:57
Фото: mil.ru
Власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области
Власти Ростовской области заявили, что им не поступала информация о работе систем ПВО на территории региона, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Вечером 2 декабря пресс-служба Минобороны заявила о том, что украинский режим предпринял новую попытку атаки по инфраструктуре на территории России. В этот раз ракеты С-200 заметили и сбили над акваторией Азовского моря, что встревожило дончан и вызвало предположения о том, что цель атаки могла находить на территории Ростовской области.

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Журналисты запросили данные о произошедшем у донского правительства, однако те в свою очередь заявили, что им не поступало никакой информации о произошедшем инциденте.

«Информации о работе ПВО в Ростовской области нет», — кратко прокомментировал ситуацию Сергей Тюрин.

Напомним, ранее в Ростовской области опровергли слухи о падении беспилотника на главную трассу региона М-4 «Дон».

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