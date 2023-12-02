Власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Вечером 2 декабря пресс-служба Минобороны заявила о том, что украинский режим предпринял новую попытку атаки по инфраструктуре на территории России. В этот раз ракеты С-200 заметили и сбили над акваторией Азовского моря, что встревожило дончан и вызвало предположения о том, что цель атаки могла находить на территории Ростовской области.
Журналисты запросили данные о произошедшем у донского правительства, однако те в свою очередь заявили, что им не поступало никакой информации о произошедшем инциденте.
«Информации о работе ПВО в Ростовской области нет», — кратко прокомментировал ситуацию Сергей Тюрин.
Напомним, ранее в Ростовской области опровергли слухи о падении беспилотника на главную трассу региона М-4 «Дон».