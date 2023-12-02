Власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области

Вечером 2 декабря пресс-служба Минобороны заявила о том, что украинский режим предпринял новую попытку атаки по инфраструктуре на территории России. В этот раз ракеты С-200 заметили и сбили над акваторией Азовского моря, что встревожило дончан и вызвало предположения о том, что цель атаки могла находить на территории Ростовской области.