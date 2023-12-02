Военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

В субботу, 2 декабря, около 18.00 мск в воздушном пространстве над акваторией Азовского моря были замечены две ракеты С-200. По словам Минобороны РФ, ВСУ предприняли попытку поразить наземные цели на территории Российской Федерации, однако потерпели неудачу — обе переоборудованные зенитные ракеты С-200 были уничтожены над водами Азовского моря.