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Published Сегодня, 16:27

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Updated Сегодня, 16:29

Военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

2 декабря 2023, 16:27
Фото: 1MI
Военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Минобороны РФ объявили, что вечером 2 декабря над Азовским морем сбили две украинские ракеты, подробностями поделился портал РИА «Новости».

В субботу, 2 декабря, около 18.00 мск в воздушном пространстве над акваторией Азовского моря были замечены две ракеты С-200. По словам Минобороны РФ, ВСУ предприняли попытку поразить наземные цели на территории Российской Федерации, однако потерпели неудачу — обе переоборудованные зенитные ракеты С-200 были уничтожены над водами Азовского моря.

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Напомним, последний раз подобную атаку киевский режим пытался осуществить 26 ноября, для поражения наземных целей также использовали ракеты С-200.

Что именно могло стать целью украинских военных в МО РФ уточнять не стали.

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