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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Завершил работу XVII Всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове»

Завершил работу XVII Всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове»

2 декабря 2023, 13:51
Фото: ДГТУ
В первый день зимы 1 декабря, в ДГТУ прошел масштабный профессиональный Всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове». Мероприятие стало главным инструментом для знакомства начинающих пиарщиков с основами профессии и погружением в PR сообщество.

Как отметили в пресс-службе университета, география конкурса в этом году была необычайно широка. Возможность презентовать свои идеи и проекты получили студенты вузов как Российской Федерации, так и новых территорий нашей страны.

Жюри состояло из работодателей Юга России и партнёров конкурса. Именно они формировали основные кейсы участников. Среди них такие организации как Федеральная налоговая служба РФ, Колбасный завод «Тавр», компания по производству упаковки «Атлантис-Пак», информационный портал «1rnd.ru», архитектурная мастерская «Правила проекта», региональный центр «Информ-Групп», информационный портал RostovGazeta и региональная газета «Молот».

Фото: ДГТУ

Конкурс стал не просто площадкой для конкуренции, но и местом презентации новых идей по профессиональным коммуникациям. Каждый проект, представленный здесь, отражал высокий уровень технической подготовки студентов, а также их способность мыслить креативно и находить нестандартные решения в сфере пиара.

По мнению заведующей кафедрой «Связи с общественностью» ДГТУ Ольги Дружба, участие в подобном мероприятии не только способствует профессиональному развитию студентов, но и создает сильные связи между будущими специалистами в области PR.

Полный зал неравнодушных зрителей подчеркнул растущий интерес студенческой молодежи к решению реальных профессиональных задач и возможности знакомства с будущими работодателями, а представленные конкурсные работы продемонстрировали готовность студентов бросать вызов любым сложностям.

Победителями XVII Всероссийского студенческого конкурса «PR в Ростове» стали следующие участники:

УФНС по Ростовской области:

1 место — Байрамова Нарынч Эльшад кызы, Наумова Анастасия Алексеевна — ДГТУ

Фото: ДГТУ

ИНФОРМГРУПП

1 место — Матузков Сергей, ЛевушкинТимофей, Александр Тер — Арутюнян, Дмитрий Орлов — ДГТУ

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

1 место — Андралович Яна, Бахмуцкая Яна, Дубинина Татьяна, Тюлькина Полина — ДГТУ

ПРЕМИЯ ДОБРА 1РНД

1 место — Страхов Павел, Новикова Валентина, Оленин Максим — ДонГУ

АТЛАНТИС ПАК

1 место — Башкатова Оксана, Шеремет Александра — ДГТУ

ТАВР

1 место — Киселева Владислава, Торохова Елена, Кочерга Снежана, Яремчук Мария — РГУПС

Когда конкурс подошел к концу, все участники собрались на дискуссионной площадке, где представители партнеров ответили на вопросы студентов, прокомментировали проекты и дали грамотные рекомендации по дальнейшей работе участников.

Фото: ДГТУ

Для студентки РГУПС Владиславы Киселевой участие в конкурсе послужило новой вехой в профессиональном развитии.

— Я рада принять участие в таком масштабном конкурсе. Для меня это колоссальный опыт и толчок в профессиональном развитии. Спасибо партнерам конкурса за такие интересные задания и возможность попробовать свои силы в решении реальных кейсов, — поделилась Владислава своими эмоциями.

Организаторы Всероссийского студенческого конкурса «PR в Ростове» отметили, расширение интереса в студенческом сообществе нашей страны к сфере PR, а это значит, что в будущем участников и партнеров этого мероприятия станет еще больше.

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#Ростов-на-Дону#ДГТУ
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