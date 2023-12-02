Завершил работу XVII Всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове»

Конкурс стал не просто площадкой для конкуренции, но и местом презентации новых идей по профессиональным коммуникациям. Каждый проект, представленный здесь, отражал высокий уровень технической подготовки студентов, а также их способность мыслить креативно и находить нестандартные решения в сфере пиара.