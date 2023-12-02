Завершил работу XVII Всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Как отметили в пресс-службе университета, география конкурса в этом году была необычайно широка. Возможность презентовать свои идеи и проекты получили студенты вузов как Российской Федерации, так и новых территорий нашей страны.
Жюри состояло из работодателей Юга России и партнёров конкурса. Именно они формировали основные кейсы участников. Среди них такие организации как Федеральная налоговая служба РФ, Колбасный завод «Тавр», компания по производству упаковки «Атлантис-Пак», информационный портал «1rnd.ru», архитектурная мастерская «Правила проекта», региональный центр «Информ-Групп», информационный портал RostovGazeta и региональная газета «Молот».
Конкурс стал не просто площадкой для конкуренции, но и местом презентации новых идей по профессиональным коммуникациям. Каждый проект, представленный здесь, отражал высокий уровень технической подготовки студентов, а также их способность мыслить креативно и находить нестандартные решения в сфере пиара.
По мнению заведующей кафедрой «Связи с общественностью» ДГТУ Ольги Дружба, участие в подобном мероприятии не только способствует профессиональному развитию студентов, но и создает сильные связи между будущими специалистами в области PR.
Полный зал неравнодушных зрителей подчеркнул растущий интерес студенческой молодежи к решению реальных профессиональных задач и возможности знакомства с будущими работодателями, а представленные конкурсные работы продемонстрировали готовность студентов бросать вызов любым сложностям.
Победителями XVII Всероссийского студенческого конкурса «PR в Ростове» стали следующие участники:
УФНС по Ростовской области:
1 место — Байрамова Нарынч Эльшад кызы, Наумова Анастасия Алексеевна — ДГТУ
ИНФОРМГРУПП
1 место — Матузков Сергей, ЛевушкинТимофей, Александр Тер — Арутюнян, Дмитрий Орлов — ДГТУ
АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
1 место — Андралович Яна, Бахмуцкая Яна, Дубинина Татьяна, Тюлькина Полина — ДГТУ
ПРЕМИЯ ДОБРА 1РНД
1 место — Страхов Павел, Новикова Валентина, Оленин Максим — ДонГУ
АТЛАНТИС ПАК
1 место — Башкатова Оксана, Шеремет Александра — ДГТУ
ТАВР
1 место — Киселева Владислава, Торохова Елена, Кочерга Снежана, Яремчук Мария — РГУПС
Когда конкурс подошел к концу, все участники собрались на дискуссионной площадке, где представители партнеров ответили на вопросы студентов, прокомментировали проекты и дали грамотные рекомендации по дальнейшей работе участников.
Для студентки РГУПС Владиславы Киселевой участие в конкурсе послужило новой вехой в профессиональном развитии.
— Я рада принять участие в таком масштабном конкурсе. Для меня это колоссальный опыт и толчок в профессиональном развитии. Спасибо партнерам конкурса за такие интересные задания и возможность попробовать свои силы в решении реальных кейсов, — поделилась Владислава своими эмоциями.
Организаторы Всероссийского студенческого конкурса «PR в Ростове» отметили, расширение интереса в студенческом сообществе нашей страны к сфере PR, а это значит, что в будущем участников и партнеров этого мероприятия станет еще больше.