Авария оставила без электричества несколько улиц в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:56
В городе утром произошло технологическое нарушение в сети. Из-за этого без света остались улицы Зенитчиков, Текучева, Нефедова, 11-я улица, Морозовская.
Также это касается переулков Гвардейский, Скрыпника, Доломановский, Халтуринский. Кроме того, ограничения действуют на улицах 20-я улица, 18-я улица, 19-я улица, Козлова, Мечникова, 12 Февраля, Коровкина.
Отмечается, что восстановительные работы должны завершиться в течение нескольких часов. Электричество включат без дополнительного предупреждения.
Напомним, что тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря. Материал на эту тему читайте по ссылке.