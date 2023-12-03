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Авария оставила без электричества несколько улиц в Ростове-на-Дону

Авария оставила без электричества несколько улиц в Ростове-на-Дону

3 декабря 2023, 09:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в воскресенье, 3 декабря, из-за аварийной ситуации часть города осталась без электричества, сообщает «Донэнерго».

В городе утром произошло технологическое нарушение в сети. Из-за этого без света остались улицы Зенитчиков, Текучева, Нефедова, 11-я улица, Морозовская.

Также это касается переулков Гвардейский, Скрыпника, Доломановский, Халтуринский. Кроме того, ограничения действуют на улицах 20-я улица, 18-я улица, 19-я улица, Козлова, Мечникова, 12 Февраля, Коровкина.

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Отмечается, что восстановительные работы должны завершиться в течение нескольких часов. Электричество включат без дополнительного предупреждения.

Напомним, что тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Электричество#Последние новости Ростова на сегодня#Улицы#Сеть#Восстановительные работы#Происшествия
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