«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Во время последнего интервью в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон 24» митрополит Меркурий резко высказался против традиции рождественских гаданий и любых других методов предсказания своего или чужого будущего.
По мнению священника, христиане не могут совершать подобные ритуалы в шутку, поскольку открывают дверь черного входа в духовную жизнь, где нельзя пройти без ущерба для души.
«Что значит „в шутку заниматься гаданиями“? Это заход в духовную жизнь через черный вход. Вы пытаетесь зайти в духовную жизнь не тем путем, что вас Господь призывает[…]а они пытаются зайти не через дверь, которая „Христос“ называется, а с черного входа. Игры[прим. редакции — имеются ввиду гадания] не принимаются. Нельзя пройти не запачкавшись», — объяснил митрополит.
Ранее митрополит Меркурий сравнил работу священника с работой ассенизатора.