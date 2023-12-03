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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан

«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан

3 декабря 2023, 16:16
Фото: 1MI
«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан

Донской митрополит Меркурий объяснил, почему церковь выступает против гаданий

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал дончанам, чем опасны рождественские гадания, подробности он сообщил в эфире передачи «Сугубо личное».

Во время последнего интервью в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон 24» митрополит Меркурий резко высказался против традиции рождественских гаданий и любых других методов предсказания своего или чужого будущего.

По мнению священника, христиане не могут совершать подобные ритуалы в шутку, поскольку открывают дверь черного входа в духовную жизнь, где нельзя пройти без ущерба для души.

Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам
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«Что значит „в шутку заниматься гаданиями“? Это заход в духовную жизнь через черный вход. Вы пытаетесь зайти в духовную жизнь не тем путем, что вас Господь призывает[…]а они пытаются зайти не через дверь, которая „Христос“ называется, а с черного входа. Игры[прим. редакции — имеются ввиду гадания] не принимаются. Нельзя пройти не запачкавшись», — объяснил митрополит.

Ранее митрополит Меркурий сравнил работу священника с работой ассенизатора.

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