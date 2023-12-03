«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан

«Что значит „в шутку заниматься гаданиями“? Это заход в духовную жизнь через черный вход. Вы пытаетесь зайти в духовную жизнь не тем путем, что вас Господь призывает[…]а они пытаются зайти не через дверь, которая „Христос“ называется, а с черного входа. Игры[прим. редакции — имеются ввиду гадания] не принимаются. Нельзя пройти не запачкавшись», — объяснил митрополит.