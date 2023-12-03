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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молоко

Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молоко

3 декабря 2023, 10:16
Фото: Midjourney
Специалист по питанию Елена Соломатина рассказала о том, почему не рекомендуется совмещать молоко с другими продуктами.

Она рассказала «Вечерней Москве», что у человека с возрастом уменьшается количество фермента лактазы, который помогает расщеплять молочный сахар. Поэтому у некоторых людей появляется вздутие живота после употребления молока. В некоторых случаях может даже возникнуть тошнота. Проблема заключается в том, что взрослому организму трудно переваривает молоко.

Диетолог рекомендует избегать сочетания молока с белым хлебом. Это может привести к метеоризму и нарушению пищеварения.

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Если речь идет о крупах, то можно употреблять их с молоком, однако эксперт подчеркивает, что не стоит запивать еду.

Ранее диетолог Редина назвала продукты, вызывающие ожирение. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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