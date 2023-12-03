Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молоко

Она рассказала «Вечерней Москве», что у человека с возрастом уменьшается количество фермента лактазы, который помогает расщеплять молочный сахар. Поэтому у некоторых людей появляется вздутие живота после употребления молока. В некоторых случаях может даже возникнуть тошнота. Проблема заключается в том, что взрослому организму трудно переваривает молоко.



Диетолог рекомендует избегать сочетания молока с белым хлебом. Это может привести к метеоризму и нарушению пищеварения.