ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0

«Лучше в снежки бы сыграли», «Это издевательство над футболистами! Желаю обеим командам обойтись без серьёзных травм! Давно пора вернуться к старой системе сезонов: всё равно в Европу не поедем», «Заставлять играть в такую погоду — преступление против футболистов и здравого смысла!», — возмутились болельщики.