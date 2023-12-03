ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Напомним, в воскресенье, 3 декабря, несмотря на непогоду и возможность снегопада, состоялся футбольный матч между командами «Ростов» и «ЦСКА».
Во время матча «Ростов» пропустил гол с пенальти, второй мяч забили уже во втором тайме. В конце матча «Ростов» получил удаление одного из игроков.
Несмотря на проигрыш, болельщики поддерживают команду и заявляют, что было преступлением проводить матч, несмотря на выпавший на стадионе снег.
«Лучше в снежки бы сыграли», «Это издевательство над футболистами! Желаю обеим командам обойтись без серьёзных травм! Давно пора вернуться к старой системе сезонов: всё равно в Европу не поедем», «Заставлять играть в такую погоду — преступление против футболистов и здравого смысла!», — возмутились болельщики.
Ранее в Ростове 3 декабря оказалось самым теплым днем за последние 62 года.