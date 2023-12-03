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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0

ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0

3 декабря 2023, 13:15
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0
ФК «Ростов» проиграли футбольный матч с «ЦСКА» со счетом 2:0, об этом сообщила пресс-служба команды.

Напомним, в воскресенье, 3 декабря, несмотря на непогоду и возможность снегопада, состоялся футбольный матч между командами «Ростов» и «ЦСКА».

Во время матча «Ростов» пропустил гол с пенальти, второй мяч забили уже во втором тайме. В конце матча «Ростов» получил удаление одного из игроков.

Несмотря на проигрыш, болельщики поддерживают команду и заявляют, что было преступлением проводить матч, несмотря на выпавший на стадионе снег.

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«Лучше в снежки бы сыграли», «Это издевательство над футболистами! Желаю обеим командам обойтись без серьёзных травм! Давно пора вернуться к старой системе сезонов: всё равно в Европу не поедем», «Заставлять играть в такую погоду — преступление против футболистов и здравого смысла!», — возмутились болельщики.

Ранее в Ростове 3 декабря оказалось самым теплым днем за последние 62 года.

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