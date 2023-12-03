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Футбольный матч ЦСКА — «Ростов» могут отменить из-за снегопада

Футбольный матч ЦСКА — «Ростов» могут отменить из-за снегопада

3 декабря 2023, 10:46
Фото: 1MI
Футбольные команды «Ростов» и ЦСКА просят перенести дату матча из-за неблагоприятной погоды, сообщает «Матч ТВ».

В воскресенье, 3 декабря, на столицу обрушился снегопад, а днем запланирована встреча клубов. По информации издания, они не хотят играть в такую погоду.

«Они хотят перенести встречу, так как такие погодные условия могут повлиять на травмы и результат. Окончательное решение будет принимать арбитр», — сказано в сообщении.

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Добавим, что игра должна пройти в рамках чемпионата России. Сейчас ростовчане находятся на 10 месте турнирной таблицы, набрав 20 очков за несколько игр. ЦСКА попало на шестое место рейтинга.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «ЦСКА» решил привезти на матч с ФК «Ростов» красные мячи. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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