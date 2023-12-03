Итоги недели: на дончан обрушился шторм века, а в Ростове выгорел рынок «Темерник»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Главной победой ростовчан на минувшей неделе стали результаты борьбы с памятником лидера Белогвардейского движения Петра Врангеля.
Скандальный бюст установили еще 7 ноября, и инициативным ростовчанам потребовалось 20 дней, чтобы памятник убрали с территории кадетского училища на улице Казахской.
Сам памятник должен был стать знаком примирения между «красными» и «белыми», ставшими жертвами братоубийственной Гражданской войны, кроме того, сам бюст установили за счет пожертвований.
Тем не менее судьба памятника была предрешена — бюст снесли из-за выявленных при установке нарушений, а именно отсутствия соответствующего разрешения.
Еще одной значимой новостью недели стал ужасающий шторм, который обрушился на Ростовскую область 27 ноября.
Ураганный ветер скоростью до 33 метров в секунду начал массово сносить деревья, опрокидывать грузовые автомобили и срывать ветхие крыши домов вместе с вполне себе крепкими балконами новостроек. Кроме того, из-за многочисленных аварий и обрывов ЛЭП без света остались практически 100 тысяч дончан.
Опасным последствием непогоды также стал выход из берегов Азовского моря. «Низовка» вынесла воду на территории Неклиновского и Азовского районов, затопив тысячи домов, части жителей и домашним животным потребовалась срочная эвакуация. В общей сложности спасатели вывезли из зоны подтоплений 506 дончан.
Последствия непогоды в регионе сохранялись несколько дней, однако сейчас ситуация в Ростовской области стабилизировать, а реки и море почти вернулись к своим обычным для декабря уровням воды.
Казалось бы, на долю Ростовской области за неделю выпало и так достаточно испытаний, однако вечером 30 ноября в Первомайском районе Ростова вспыхнул вещевой рынок «Темерник».
Хотя изначально площадь пожара составляла всего 400 «квадратов», ветер, хранящаяся на территории рынка пиротехника, баллоны с газом и горючие материалы сделали свое дело — площадь пожара разрослась в 10 раз и заняла 0,4 гектара.
Пожарные были вынуждены бороться с огнем почти 10 часов, несмотря на мешающих им продавцов, забегающих на рынок ради спасения имущества. Через три часа после начала пожара ближайшие улицы были перекрыты для движения частного транспорта, а к месту возгорания прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские, пытающиеся увести предпринимателей и зевак из зоны ЧС.
Пожар удалось потушить только утром следующего дня, на восстановление рынка потребуется несколько десятков миллионов рублей. Временно предпринимателям пришлось перебраться на другие торговые площади.