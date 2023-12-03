Итоги недели: на дончан обрушился шторм века, а в Ростове выгорел рынок «Темерник»

Пожарные были вынуждены бороться с огнем почти 10 часов, несмотря на мешающих им продавцов, забегающих на рынок ради спасения имущества. Через три часа после начала пожара ближайшие улицы были перекрыты для движения частного транспорта, а к месту возгорания прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские, пытающиеся увести предпринимателей и зевак из зоны ЧС.