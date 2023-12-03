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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:03

Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам

Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам

3 декабря 2023, 15:59
Фото: rostoveparhia.ru
Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам, речь об этом зашла в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».

Во время своего еженедельного интервью в рамках передачи «Сугубо личное» митрополит Меркурий обсудил с ведущим вопросы паранормальных явлений потустороннего мира и паранормальных явлений.

По мнению сановника, Бог «закрыл» людям глаза на посторонний мир из-за невозможности человеческого сознания понять и принять иные стороны духовной жизни. По его мнению, прихожане просто не готовы к встрече с потусторонним из-за разницы в происхождении духовного мира и самого человека.

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Митрополит Меркурий заявил, что отличить положительные и отрицательные явления духовного мира легко по их результатам — духовному подъему или унынию, однако сами дончане не должны желать встречи с потусторонним.

«Не желайте никаких видений, не желайте никаких явлений.не доверяйтесь снам, даже самым благим. Будьте очень осторожны», — заявил митрополит Меркурий, кроме того, священнослужитель заявил, что не стоит доверять и вещим снам, поскольку у них может быть темная природа, или сам сон может быть плодом человеческого воображения и психосоматики.

«Не стоит, увидев сон, лезть в интернет, открывать сонники… Относитесь к этому спокойно», — призвал митрополит Меркурий.

Ранее митрополит Меркурий поделился подробностями жизни в США.

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