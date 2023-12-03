Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Во время своего еженедельного интервью в рамках передачи «Сугубо личное» митрополит Меркурий обсудил с ведущим вопросы паранормальных явлений потустороннего мира и паранормальных явлений.
По мнению сановника, Бог «закрыл» людям глаза на посторонний мир из-за невозможности человеческого сознания понять и принять иные стороны духовной жизни. По его мнению, прихожане просто не готовы к встрече с потусторонним из-за разницы в происхождении духовного мира и самого человека.
Митрополит Меркурий заявил, что отличить положительные и отрицательные явления духовного мира легко по их результатам — духовному подъему или унынию, однако сами дончане не должны желать встречи с потусторонним.
«Не желайте никаких видений, не желайте никаких явлений.не доверяйтесь снам, даже самым благим. Будьте очень осторожны», — заявил митрополит Меркурий, кроме того, священнослужитель заявил, что не стоит доверять и вещим снам, поскольку у них может быть темная природа, или сам сон может быть плодом человеческого воображения и психосоматики.
«Не стоит, увидев сон, лезть в интернет, открывать сонники… Относитесь к этому спокойно», — призвал митрополит Меркурий.
Ранее митрополит Меркурий поделился подробностями жизни в США.