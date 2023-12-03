Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам

«Не желайте никаких видений, не желайте никаких явлений.не доверяйтесь снам, даже самым благим. Будьте очень осторожны», — заявил митрополит Меркурий, кроме того, священнослужитель заявил, что не стоит доверять и вещим снам, поскольку у них может быть темная природа, или сам сон может быть плодом человеческого воображения и психосоматики.