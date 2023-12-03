Опубликован рецепт тыквенного супа в духовке из продуктов с ростовских рынков

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Готовится суп из тыквы очень просто. Для него нам понадобится половинка средней тыквы. Сегодня в магазинах и на рынках продают тыкву кусочками, это очень удобно, так продукт не залеживается в холодильнике. Кроме тыквы, для супа надо помыть и очистить от семян и хвостика один красный болгарский перец, подготовить несколько помидоров, луковицу. Головку чеснока можно просто помыть, не разделяя на дольки. Кроме того понадобится стакан сливок, оливковое масло, мускатный орех, прованские травы и черный перец.
Тыкву нужно резать острым ножом, действуя при этом аккуратно, чтобы не пораниться.
Из сердцевины тыквы следует ложкой удалить семена и прожилки. Нарезаем овощ сначала на дольки. Так очищать тыкву от кожуры гораздо проще, можно ее просто срезать ножом.
Очищенную тыкву разрезаем на кубики среднего размера.
Противень выстилаем пергаментом, лучше брать силиконизированный. Но можно воспользоваться и обычной бумагой для выпечки, тогда ее нужно смазать растительным маслом. Выкладываем тыкву, томаты, перец и лук на противень. У головки чеснока срезаем край с соцветием и также кладем на противень.
Овощи посыпаем молотым мускатным орехом и прованскими травами, сбрызгиваем оливковым маслом.
Даем настояться минут пять-десять, пока разогревается духовка. Ее температуру мы выставляем на 180 градусов. Ставим наши овощи запекаться на 40-50 минут.
Готовность определяем по тыкве. Ее достаточно проткнуть ножом или зубочисткой, если кусочки мягкие, овощи пора доставать.
Тыкву перекладываем в кастрюлю. С томатов и перца снимаем кожуру, она легко отделяется. Лук разделяем. Чеснок выдавливаем из головки.
Вот такой ярки набор у нас получился.
Далее пробиваем овощи блендером до состояния густого и однородного пюре. Вытираем стол, стены, кухонные фасады и себя от брызг. Лучше сделать это сразу, потом оттирать оранжевые пятна станет сложнее.
Ставим кастрюлю с пюре на медленный огонь, вливаем стакан сливок.
Помешиваем, солим, перчим и накрываем крышкой. Даем супу прокипеть пару минут.
Суп готов! Подаем блюдо в красивой посуде, посыпав обжаренными тыквенными семечками.