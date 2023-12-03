Опубликован рецепт тыквенного супа в духовке из продуктов с ростовских рынков

Готовится суп из тыквы очень просто. Для него нам понадобится половинка средней тыквы. Сегодня в магазинах и на рынках продают тыкву кусочками, это очень удобно, так продукт не залеживается в холодильнике. Кроме тыквы, для супа надо помыть и очистить от семян и хвостика один красный болгарский перец, подготовить несколько помидоров, луковицу. Головку чеснока можно просто помыть, не разделяя на дольки. Кроме того понадобится стакан сливок, оливковое масло, мускатный орех, прованские травы и черный перец.