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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Рецепт того самого тыквенного супа из продуктов с ростовских рынков

Опубликован рецепт тыквенного супа в духовке из продуктов с ростовских рынков

3 декабря 2023, 08:38
Фото: rostovgazeta.ru
Рецепт того самого тыквенного супа из продуктов с ростовских рынков
Ничто так не поднимает настроение в пасмурный день, как тарелка яркого и ароматного супа из оранжевой тыквы. Все продукты для полезного и очень вкусного блюда редакция RostovGazeta купила на рынках и в магазинах Ростова-на-Дону. Представляем вам подробный рецепт.

Готовится суп из тыквы очень просто. Для него нам понадобится половинка средней тыквы. Сегодня в магазинах и на рынках продают тыкву кусочками, это очень удобно, так продукт не залеживается в холодильнике. Кроме тыквы, для супа надо помыть и очистить от семян и хвостика один красный болгарский перец, подготовить несколько помидоров, луковицу. Головку чеснока можно просто помыть, не разделяя на дольки. Кроме того понадобится стакан сливок, оливковое масло, мускатный орех, прованские травы и черный перец.

Все продукты для супа можно купить на ближайшем рынке или в магазинеВсе продукты для супа можно купить на ближайшем рынке или в магазине
Все продукты для супа можно купить на ближайшем рынке или в магазине
Фото: rostovgazeta.ru
  • ½ небольшой тыквы;
  • 1 большой болгарский перец красного цвета;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 головка чеснока;
  • несколько помидоров по вкусу для придания кислинки;
  • оливковое масло, желательно нерафинированное, холодного отжима;
  • сливки жирностью 10-15%;
  • прованские травы, молотый мускатный орех, черный молотый перец, соль по вкусу.
Тыкву нужно резать острым ножом, но аккуратно, чтобы не поранитьсяТыкву нужно резать острым ножом, но аккуратно, чтобы не пораниться
Тыкву нужно резать острым ножом, но аккуратно, чтобы не пораниться
Фото: rostovgazeta.ru

Тыкву нужно резать острым ножом, действуя при этом аккуратно, чтобы не пораниться.

Кожуру с тыквы просто срезаем ножомКожуру с тыквы просто срезаем ножом
Кожуру с тыквы просто срезаем ножом
Фото: rostovgazeta.ru

Из сердцевины тыквы следует ложкой удалить семена и прожилки. Нарезаем овощ сначала на дольки. Так очищать тыкву от кожуры гораздо проще, можно ее просто срезать ножом.

Очищенную тыкву разрезаем на кубики среднего размераОчищенную тыкву разрезаем на кубики среднего размера
Очищенную тыкву разрезаем на кубики среднего размера
Фото: rostovgazeta.ru

Очищенную тыкву разрезаем на кубики среднего размера.

Выкладываем овощи на противень с пергаментомВыкладываем овощи на противень с пергаментом
Выкладываем овощи на противень с пергаментом
Фото: rostovgazeta.ru

Противень выстилаем пергаментом, лучше брать силиконизированный. Но можно воспользоваться и обычной бумагой для выпечки, тогда ее нужно смазать растительным маслом. Выкладываем тыкву, томаты, перец и лук на противень. У головки чеснока срезаем край с соцветием и также кладем на противень.

Овощи посыпаем молотым мускатным орехом и прованскими травами, сбрызгиваем оливковым масломОвощи посыпаем молотым мускатным орехом и прованскими травами, сбрызгиваем оливковым маслом
Овощи посыпаем молотым мускатным орехом и прованскими травами, сбрызгиваем оливковым маслом
Фото: rostovgazeta.ru

Овощи посыпаем молотым мускатным орехом и прованскими травами, сбрызгиваем оливковым маслом.

Овощи для крем-супа ставим в духовку на 40-50 минутОвощи для крем-супа ставим в духовку на 40-50 минут
Овощи для крем-супа ставим в духовку на 40-50 минут
Фото: rostovgazeta.ru

Даем настояться минут пять-десять, пока разогревается духовка. Ее температуру мы выставляем на 180 градусов. Ставим наши овощи запекаться на 40-50 минут.

Готовность овощей проверяем по тыквеГотовность овощей проверяем по тыкве
Готовность овощей проверяем по тыкве
Фото: rostovgazeta.ru

Готовность определяем по тыкве. Ее достаточно проткнуть ножом или зубочисткой, если кусочки мягкие, овощи пора доставать.

Овощи для крем-супа из тыквы перекладываем в кастрюлюОвощи для крем-супа из тыквы перекладываем в кастрюлю
Овощи для крем-супа из тыквы перекладываем в кастрюлю
Фото: rostovgazeta.ru

Тыкву перекладываем в кастрюлю. С томатов и перца снимаем кожуру, она легко отделяется. Лук разделяем. Чеснок выдавливаем из головки.

Готовим крем-суп из тыквыГотовим крем-суп из тыквы
Готовим крем-суп из тыквы
Фото: rostovgazeta.ru

Вот такой ярки набор у нас получился.

Овощи для крем-супа из тыквы пробиваем блендеромОвощи для крем-супа из тыквы пробиваем блендером
Овощи для крем-супа из тыквы пробиваем блендеромОвощи для крем-супа из тыквы пробиваем блендером
Овощи для крем-супа из тыквы пробиваем блендером
Фото: rostovgazeta.ru

Далее пробиваем овощи блендером до состояния густого и однородного пюре. Вытираем стол, стены, кухонные фасады и себя от брызг. Лучше сделать это сразу, потом оттирать оранжевые пятна станет сложнее.

В тыквенное пюре добавляем стакан сливокВ тыквенное пюре добавляем стакан сливок
В тыквенное пюре добавляем стакан сливок
Фото: rostovgazeta.ru

Ставим кастрюлю с пюре на медленный огонь, вливаем стакан сливок.

Крем-суп должен прокипеть несколько минут на медленном огнеКрем-суп должен прокипеть несколько минут на медленном огне
Крем-суп должен прокипеть несколько минут на медленном огне
Фото: rostovgazeta.ru

Помешиваем, солим, перчим и накрываем крышкой. Даем супу прокипеть пару минут.

Крем-суп из тыквы подают с тыквенными семечкамиКрем-суп из тыквы подают с тыквенными семечками
Крем-суп из тыквы подают с тыквенными семечками
Фото: rostovgazeta.ru

Суп готов! Подаем блюдо в красивой посуде, посыпав обжаренными тыквенными семечками.

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