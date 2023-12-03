rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Полиция в Таганроге проверяет сообщение о массовой драке на Петровской

Полиция в Таганроге проверяет сообщение о массовой драке на Петровской

3 декабря 2023, 07:00
Фото: Midjourney
Полиция в Таганроге проверяет сообщение о массовой драке на Петровской
В Таганроге правоохранительные органы проводят проверку информации о драке, которая якобы произошла на улице Петровской, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В соцсетях распространили ролик, на котором группа неизвестных устроила драку. В какой-то момент на видео можно услышать звуки стрельбы, однако дерущихся это не останавливает.

При этом в полиции сообщили, что они не получали сообщений о возникшей на Петровской потасовке. А пострадавшие в медучреждения не обращались.

Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети
Узнать подробнее

Судя по тому, что на деревьях, которые попали на видео, все еще есть листья съемка происходила несколько недель назад. Кроме того, не исключено, что информация о драке является фейковой.

Ранее в центре Белой Калитвы в Ростовской области раздались выстрелы. Очевидцы нашли на месте происшествия мужчину с огнестрельными ранениями. Он не подавал признаков жизни.

Читайте также:
«Началась стрельба»: что произошло в центре Ростова-на-ДонуВ Ростове конфликт на национальной почве закончился стрельбойДепутата из Ростовской области Пятибратова опросят из-за убийства в Белой Калитве
#Общество#Таганрог#Драка#Полиция#Стрельба#Драка в Ростовской области#Массовая драка
Подпишитесь
Сапер с протезом из Ростова рассказал, как разминировал поля на Донбассе
Сегодня, 08:15
Стало известно, когда начнется резкое похолодание в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:53
Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье
Сегодня, 07:24
«Ремонтировать дорого»: власти Таганрога хотят ликвидировать сеть троллейбусов
Сегодня, 06:12
Ростовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в Петербурге
Сегодня, 05:31