Полиция в Таганроге проверяет сообщение о массовой драке на Петровской

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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В соцсетях распространили ролик, на котором группа неизвестных устроила драку. В какой-то момент на видео можно услышать звуки стрельбы, однако дерущихся это не останавливает.
При этом в полиции сообщили, что они не получали сообщений о возникшей на Петровской потасовке. А пострадавшие в медучреждения не обращались.
Судя по тому, что на деревьях, которые попали на видео, все еще есть листья съемка происходила несколько недель назад. Кроме того, не исключено, что информация о драке является фейковой.
Ранее в центре Белой Калитвы в Ростовской области раздались выстрелы. Очевидцы нашли на месте происшествия мужчину с огнестрельными ранениями. Он не подавал признаков жизни.