«Ремонтировать дорого»: власти Таганрога хотят ликвидировать сеть троллейбусов

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Генплан недавно был представлен на публичных слушаниях. Заключение по ним будет обнародовано 23 декабря.
В документе говорится о том, что троллейбусные линии, протяженность которых составляет свыше 35 километров, будут ликвидированы в случае принятия генплана после 2025 года.
Объясняется это тем, что троллейбусная сеть и подвижной состав в Таганроге крайне изношены. А сами троллейбусы мешают другим участникам движения.
Ремонт троллейбусной системы весьма затратен, считают власти города. И лучше сосредоточится на одном виде транспорта.
В генплан внесено предложение о реконструкции троллейбусного депо под размещение автобусов. Реализовать данный план собираются до конца 2037 года.
Ранее стало известно, что в Таганрог завезли новые электробусы несмотря на то, что в регионе буйствовала непогода. Четыре электробуса уже завезли. Ожидаются еще шесть.