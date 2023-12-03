Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По данным издания, за месяц в России стоимость жилья на «вторичке» обновила исторический максимум. Сейчас в среднем квадратный метр стоит 119 тысяч рублей.
«Сильнее всего квадратный метр подорожал в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%). Также в этот список вошли Санкт-Петербург, Краснодар и Челябинск», — пишет издание.
Отмечается, что минимальный рост оказался в Волгограде и Уфе. При этом все это происходит в период снижения доступности ипотечных кредитов.
Ранее стало известно, что жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%.