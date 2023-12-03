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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье

Ростов попал в число городов с максимальным ростом цен на жилье

3 декабря 2023, 07:24
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону оказался одним из городов, в которых за месяц сильнее всего выросла стоимость жилья, сообщают «Известия».

По данным издания, за месяц в России стоимость жилья на «вторичке» обновила исторический максимум. Сейчас в среднем квадратный метр стоит 119 тысяч рублей.

«Сильнее всего квадратный метр подорожал в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%). Также в этот список вошли Санкт-Петербург, Краснодар и Челябинск», — пишет издание.

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Отмечается, что минимальный рост оказался в Волгограде и Уфе. При этом все это происходит в период снижения доступности ипотечных кредитов.

Ранее стало известно, что жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%.

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