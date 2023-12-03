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Баста

Ростовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в Петербурге

3 декабря 2023, 05:31
Фото: wikipedia.org
Баста
Авария с участием уроженцем Ростова, музыкантом Василием Вакуленко (Баста), произошла накануне в Санкт-Петербурге, сообщил тг-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что ДТП произошло сразу после выступления Басты недалеко от «Газпром Арены», где и прошел концерт.

Баста
Видео: wikipedia.org

Судя по фото и видео, которые сделали очевидцы, в премиальном автомобиле сработали подушки безопасности. При этом сам певец находился на заднем сиденье.

Ростовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в ПетербургеРостовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в Петербурге
Ростовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в Петербурге
Фото: RT
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По предварительной информации, в аварии никто серьезных повреждений не получил.

Позднее Баста записал обращение к фанатам, в котором поблагодарил их за собранный стадион и пообещал снова вернуться в Санкт-Петербург. Судя по видеоролику, с Василием Вакуленко все в порядке и в аварии он не пострадал.

Баста
Видео: wikipedia.org

Раннее стало известно, что размер гонорара, который требует музыкант Баста за свое выступление на новогодних мероприятиях, составляет от семи до десяти миллионов рублей. Стоит отметить, что аналогичный ценник на выступление у таких артистов, как Филипп Киркоров и Григорий Лепс.

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