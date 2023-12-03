Ростовчанин Баста попал в ДТП на Maybach в Петербурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Сообщается, что ДТП произошло сразу после выступления Басты недалеко от «Газпром Арены», где и прошел концерт.
Судя по фото и видео, которые сделали очевидцы, в премиальном автомобиле сработали подушки безопасности. При этом сам певец находился на заднем сиденье.
По предварительной информации, в аварии никто серьезных повреждений не получил.
Позднее Баста записал обращение к фанатам, в котором поблагодарил их за собранный стадион и пообещал снова вернуться в Санкт-Петербург. Судя по видеоролику, с Василием Вакуленко все в порядке и в аварии он не пострадал.
Раннее стало известно, что размер гонорара, который требует музыкант Баста за свое выступление на новогодних мероприятиях, составляет от семи до десяти миллионов рублей. Стоит отметить, что аналогичный ценник на выступление у таких артистов, как Филипп Киркоров и Григорий Лепс.