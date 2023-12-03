Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и снегом с 5 декабря

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Синоптики рассказали, что минувшей ночью, несмотря на резкое потепление, на дорогах Ростовской области в Приазовье наблюдался густой туман со снижением видимости до 50 метров и гололед, в отдельных районах прошли слабые дожди с мокрым снегом.
Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, новая рабочая неделя для дончан начнется с мокрого снега, сильного ветра скоростью до 11 метров в секунду, а также снижением дневной температуры в большинстве районов до -2 до +6 градусов. Только на юго-востоке воздух может прогреться до +11 градусов.
Во вторник, 5 декабря, в Ростовской области пройдут дожди с мокрым снегом и снегопадами, на дорогах появится гололед, а температура воздуха рухнет сразу до -7-10 градусов.
В середине недели станет еще холоднее, и при прояснениях температура воздуха понизится до -12 градусов.
Ранее в Ростове первое воскресенье декабря побило температурный рекорд 62-летней давности.