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Published Сегодня, 13:45

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Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и снегом с 5 декабря

Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и снегом с 5 декабря

3 декабря 2023, 13:45
Фото: Midjourney
Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и снегом с 5 декабря
В Ростовской области потепление сменится 10-градусными морозами, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что минувшей ночью, несмотря на резкое потепление, на дорогах Ростовской области в Приазовье наблюдался густой туман со снижением видимости до 50 метров и гололед, в отдельных районах прошли слабые дожди с мокрым снегом.

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, новая рабочая неделя для дончан начнется с мокрого снега, сильного ветра скоростью до 11 метров в секунду, а также снижением дневной температуры в большинстве районов до -2 до +6 градусов. Только на юго-востоке воздух может прогреться до +11 градусов.

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Во вторник, 5 декабря, в Ростовской области пройдут дожди с мокрым снегом и снегопадами, на дорогах появится гололед, а температура воздуха рухнет сразу до -7-10 градусов.

В середине недели станет еще холоднее, и при прояснениях температура воздуха понизится до -12 градусов.

Ранее в Ростове первое воскресенье декабря побило температурный рекорд 62-летней давности.

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