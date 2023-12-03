Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и снегом с 5 декабря

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, новая рабочая неделя для дончан начнется с мокрого снега, сильного ветра скоростью до 11 метров в секунду, а также снижением дневной температуры в большинстве районов до -2 до +6 градусов. Только на юго-востоке воздух может прогреться до +11 градусов.