Сапер с протезом из Ростова рассказал, как разминировал поля на Донбассе

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Начальник группы Алексей Моисеенко рассказал, что работать пришлось в этот раз в районе станицы Луганской. Саперы обеспечивали работникам газовой службы доступ к газопроводу. Помогал им в этом робот-сапер.
Сам Моисеенко остался без ноги подорвавшись на мине. После того, как восстановился, он вновь выехал на работы по разминированию. Передвигается Алексей при помощи протеза.
С помощью робота и дрона происходит разведка местности. При обнаружении взрывоопасных объектов робот задействует бойковый трал для их нейтрализации. Затем по его следам идут саперы.
Ранее в Ростов съехались дирижеры оркестров ЮВО. Они совершенствовали свои навыки в ходе этой встречи.