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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Саперы с Ростовской области вернулись с последней поездки на Донбасс

Сапер с протезом из Ростова рассказал, как разминировал поля на Донбассе

3 декабря 2023, 08:15
Фото: Midjourney
Саперы с Ростовской области вернулись с последней поездки на Донбасс
Саперы Донского спасательного центра МЧС возвратились с последней в текущем году поездки на Донбасс, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
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СВО

Начальник группы Алексей Моисеенко рассказал, что работать пришлось в этот раз в районе станицы Луганской. Саперы обеспечивали работникам газовой службы доступ к газопроводу. Помогал им в этом робот-сапер.

Сам Моисеенко остался без ноги подорвавшись на мине. После того, как восстановился, он вновь выехал на работы по разминированию. Передвигается Алексей при помощи протеза.

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С помощью робота и дрона происходит разведка местности. При обнаружении взрывоопасных объектов робот задействует бойковый трал для их нейтрализации. Затем по его следам идут саперы.

Ранее в Ростов съехались дирижеры оркестров ЮВО. Они совершенствовали свои навыки в ходе этой встречи.

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